Rząd przyjął projekt ws. OFE. Do sierpnia wybór między ZUS a IKE

Na wtorkowej Radzie Ministrów rząd przyjął projekt ustawy dotyczącej przekształcenia Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE). Zgodnie z jego założeniami od 1 czerwca do 2 sierpnia 2021 roku uczestnicy OFE będą mieli czas na to, by zdecydować, czy środki z OFE trafią na Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) czy też na konto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Po wejściu w życie ustawy będzie można złożyć deklarację wyboru ZUS. Wybór IKE nie wymaga żadnych aktywności – środki zostaną przekazane automatycznie – czytamy w komunikacie.

Minister finansów ws. środków z OFE

– Środki zgromadzone na IKE będą prywatną własnością oszczędzającego i nie będą mogły stanowić przedmiotu transferu do budżetu państwa. Sprawa jest prosta: było OFE, pieniądze były publiczne. Będzie IKE, pieniądze będą prywatne – mówi Tadeusz Kościński, minister finansów, funduszy i polityki regionalnej, cytowany w komunikacie Ministerstwa Finansów oraz Funduszy i Polityki Regionalnej.

– Tworzymy podstawy dla systemowego gromadzenia oszczędności na „jesień życia”, a przy tym zatrzymujemy szkodliwy odpływ kapitału z polskiej giełdy – opisuje Kościński.

Kiedy pieniądze z OFE trafią do IKE lub ZUS?

Poza okresem między 1 czerwca a 2 sierpnia 2021 roku jest jeszcze jeden, ważny termin, w sprawie OFE. Zgodnie z projektem ustawy transfer środków z OFE ma zacząć się na początku roku 2022. Wówczas Powszechne Towarzystwa Emerytalne obecnie prowadzące OFE staną się Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych prowadzącymi specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO), w które przekształcą się dzisiejsze Otwarte Fundusze Emerytalne.

Większość oszczędzających w OFE będzie miała wybór. Automatycznie do ZUS przekazane zostaną pieniądze zgromadzone w OFE przez osoby, które do października 2022 r. osiągną wiek emerytalny, w przypadku których, z uwagi na tzw. „suwak" (obecnie obowiązujące systematyczne przekazywanie pieniędzy uczestników OFE do ZUS, rozpoczynające się na 10 lat przed osiągnięciem przez nich wieku emerytalnego), większość środków z OFE została już przekazana do ZUS. Tak więc w ich przypadku, na rachunkach w OFE zostały już niewielkie kwoty. Umożliwienie pozostawienia ich na IKE, nie da dodatkowych zysków z uwagi na krótki czas potencjalnego inwestowania tych środków.

Prowadzące IKE specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, powstałe z przekształcenia OFE, będą inwestowały na rynku kapitałowym z odpowiednim określeniem poziomu ryzyka. Będzie też specjalny mechanizm przenoszenia aktywów do subfunduszu bardziej pasywnego, mniej podatnego na wahania rynku, w ciągu 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

Przekształcenie OFE. 15 proc. trafi do FUS

Z tytułu przekształcenia wnoszona będzie opłata odpowiadająca wartości 15% aktywów netto OFE – równoważna efektywnej stopie opodatkowania emerytur wypłacanych z ZUS. Do jej zapłaty, w dwóch transzach będą zobowiązane specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte. Środki z tej opłaty trafią w 2022 r. w dwóch transzach do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i mogą być przeznaczone wyłącznie na obsługę zobowiązań FUS. Natomiast pieniądze osób, które wybiorą ZUS trafią do Funduszu Rezerwy Demograficznej. W zarządzanie tymi środkami zostanie włączony Polski Fundusz Rozwoju SA.