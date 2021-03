IKE czy ZUS? Plusy i minusy każdego z rozwiązań

1 czerwca 2021 roku wejdzie w życie ustawa o przekształceniu Otwartych Funduszy Emerytalnych. Na przeniesienie środków do OFE ich uczestnicy będą mieli czas od 1 czerwca 2021 r. do 2 sierpnia 2021 r. Przekształcenie OFE w specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte prowadzące Indywidualne Konta Emerytalne nastąpi 28 stycznia 2022 r.

IKE i opłata przekształceniowa

Jeśli uczestnik zdecyduje się na przeniesienie środków do IKE zapłaci opłatę przekształceniową (15 proc. wartości aktywów OFE). Jeśli nie i pozostanie w ZUS, obejdzie się bez opłaty.

Które rozwiązanie jest bardziej opłacalne? To zależy dla kogo. Do pieniędzy z IKE „nie będzie można dostać się od razu, a po osiągnięciu wieku emerytalnego”, jak powiedział w TVN24 Maciej Samcik, ekspert ekonomiczny.

ZUS i gwarancja waloryzacji

Można nie wybrać IKE i zdecydować się na ZUS, wówczas, jak mówi Maciej Samcik „przesuwając je do ZUS-u, mamy gwarancję, że te pieniądze rząd natychmiast wyda na bieżące emerytury, ale w zamian dostaniemy obietnicę, że w przyszłości wypłaci nam emeryturę”.

Ekspert dodał, że wybór ZUS jest dobry dla tych, którzy nie chcą tracić 15 proc., wierzą w państwo i ZUS, oraz liczą na waloryzację, która „jest wysoka”.

W IKE nie ma waloryzacji, więc nie ma pewności co do wypłacanych kwot, nie ma też dożywotniej emerytury. Zaletą rozwiązania jest jednak możliwość dziedziczenia pieniędzy, bo są one prywatne. Tego rozwiązania nie ma z kolei w ZUS. IKE ma jeszcze jedną zaletę (poza wadą w postaci konieczności zapłacenia 15-proc. haraczu dla państwa): wypłaty będą nieopodatkowane.

