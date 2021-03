Szef UOKiK-u: Banki powinny przedstawić frankowiczom korzystne propozycje

Jak informuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, „najważniejsze będzie rozstrzygnięcie dwóch kwestii: możliwości żądania wynagrodzenia za korzystanie z kapitału oraz przedawnienia roszczeń banku w przypadku unieważnienia umowy”.

„Spodziewamy się korzystnej dla konsumentów uchwały”

O przyszłym orzeczeniu wypowiedział się Tomasz Chróstny, prezes UOKiK-u: – Spodziewamy się korzystnej dla konsumentów uchwały. Na to orzeczenie czekają zarówno kredytobiorcy, jak i instytucje finansowe. Mamy nadzieję, że nie tylko rozwieje ono wątpliwości pojawiające się przy rozliczaniu umów zawierających niedozwolone postanowienia umowne, ale także skłoni banki do zaproponowania konsumentom konkretnych rozwiązań, które spotkają się z ich zainteresowaniem i przyjęciem.

Jak przypomina UOKiK, Sąd Najwyższy zajmie się odpowiedzią na wiele pytań, w tym czy niedozwolone postanowienie określające sposób wyliczenia kursu waluty może być zastąpione innym sposobem ustalenia kursu wynikającym z przepisów prawa lub zwyczajów, czy umowa może wiązać strony, jeżeli nie jest możliwe ustalenie kursu waluty obcej w umowie kredytu indeksowanego, oraz czy w przypadku nieważności lub bezskuteczności umowy kredytowej powstają odrębne roszczenia z tytułu nienależnego świadczenia na rzecz każdej ze stron.

„Banki powinny przedstawić konsumentom propozycje polubownego rozwiązania spraw”

– Już w tej chwili około 90 procent spraw frankowych w sądach kończy się pomyślnie dla konsumentów. To powinno skłaniać banki do poważnej refleksji nad zmianą dotychczasowego sposobu postępowania. Rozwiązywanie sporów na drodze sądowej jest dla wszystkich coraz bardziej kosztowne, wymaga drogiej pomocy prawnej oraz czasu potrzebnego do uzyskania ostatecznej decyzji w sądzie. Wszyscy mamy tego świadomość. Spodziewamy się, że orzeczenie Sądu Najwyższego stanie się kolejnym impulsem dla kredytobiorców do kierowania spraw do sądów. Jeśli banki chcą uniknąć tej sytuacji i skutków niekorzystnych dla siebie orzeczeń sądowych, powiększonych o ewentualne odsetki i koszty postępowania, to powinny przedstawić konsumentom realnie i korzystne propozycje polubownego rozwiązania spraw – mówi Tomasz Chróstny.

Czytaj też:

Firmy fałszowały skład ubrań. Prezes UOKiK postawił im zarzuty