Dawid Podsiadło dołącza do Marcina Gortata. Inwestycja może się wydawać niecodzienna

Dawid Podsiadło, jak coraz więcej młodych artystów rozumie potrzebę dywersyfikacji majątku i zabezpieczenia swojej przyszłości również pod kontem finansowym. Muzyk postanowił zainwestować w Polską Ligę Esportową. Z okazji ogłoszenia współpracy powstał specjalny klip, w którym Podsiadło wciela się w postaci ze znanych gier. Możemy w nim usłyszeć też ciekawą aranżację utworu „Małomiasteczkowy”, która wywoła uśmiech na twarzy fanów gier arkadowych.

facebook

„Dziś witamy na pokładzie niesamowicie ważną postać. Z całą pewnością wszyscy doskonale go znacie! Proszę państwa - Dawid Podsiadło, nowy inwestor Polskiej Ligi Esportowej!” – czytamy na oficjalnym profilu Polskiej Ligi Esportowej. Wpis zakończono popularnym wśród graczy pozdrowieniem GL & HF - Good Luck and Have Fun (Powodzenia i baw się dobrze), które jest swojego rodzaju wyrazem e-sportowego fair play.

„Artysta zainwestował w Polską Ligą Esportową, obejmując tym samym udziały w spółce, której współwłaścicielem jest również od lipca zeszłego roku Marcin Gortat – polska gwiazda NBA” – czytamy w komunikacie PLE.

„Na podobnym poziomie kocham muzykę, film i gry wideo. Wszystko to się ze sobą przenika i łączy - i bez choćby jednego z tych elementów, inne nie byłyby wystarczająco dobre” – powiedział muzyk cytowany w komunikacie spółki. Strony nie zdradziły jednak szczegółów umowy.

Czytaj też:

Telezakupy Bambo. Dawid Podsiadło i Klaudiusz z „Big Brothera” licytują sernik dla WOŚP