Auchan i Too Good To Go z nową ofertą. Wprowadzają paczki niespodzianki

Współpraca Too Good To Go i Auchan Polska przynosi kolejne efekty. Po wspólnym uratowaniu ponad miliona posiłków, sieć handlowa i popularna aplikacja anty-marnotrawstwowa wprowadzają nowe tematyczne Paczki Niespodzianki. Wśród nich znalazły się zestawy zawierające nabiał, ryby i owoce morza, słodycze oraz karmę dla zwierząt.

Paczki niespodzianki

Od niemal pięciu lat użytkownicy Too Good To Go mogą kupować w Auchan nadwyżki żywności w obniżonych cenach. Teraz, oprócz standardowych paczek zawierających mieszankę różnych produktów, owoce i warzywa, pieczywo czy gotowe dania, klienci zyskają możliwość wyboru bardziej sprecyzowanych zestawów.

Nowe tematyczne Paczki Niespodzianki to:

Paczka Niespodzianka: Nabiał

Paczka Niespodzianka: Ryby i owoce morza

Paczka Niespodzianka: Słodycze

Paczka Niespodzianka: Jedzenie dla psa

Paczka Niespodzianka: Jedzenie dla kota

Według Anny Podkowińskiej-Tretyn, Country Director Too Good To Go w Polsce i Czechach, nowa inicjatywa powstała w odpowiedzi na potrzeby użytkowników aplikacji. Jak wskazują badania, najbardziej zaangażowani konsumenci preferują ratowanie jedzenia z supermarketów, a nowe paczki pozwalają im skuteczniej planować zakupy i ograniczać straty żywności.

„Cieszymy się, że od blisko pięciu lat skutecznie ograniczamy marnowanie jedzenia w naszej sieci” – podkreśla Hanna Bernatowicz, Dyrektor Komunikacji w Auchan Polska.

Ekologiczne i ekonomiczne korzyści współpracy

Dotychczasowa współpraca Too Good To Go i Auchan Polska zaowocowała uratowaniem ponad 1 miliona posiłków. Dzięki temu uniknięto emisji 2 700 ton CO2e, a klienci zaoszczędzili ponad 30 milionów złotych.

Problem marnowania żywności w Polsce jest wciąż ogromny – według danych Eurostatu (2024) co roku na wysypiska trafia 4,5 miliona ton jedzenia. Wprowadzenie nowych regulacji przez Ministerstwo Rolnictwa ma na celu pięciokrotne zwiększenie opłat za marnowanie żywności przez sieci handlowe. Too Good To Go jest więc rozwiązaniem, które nie tylko pomaga sieciom zmniejszyć straty, ale również pozwala konsumentom kupować taniej i bardziej świadomie.

O Too Good To Go

Too Good To Go to certyfikowana firma BCorp, która działa na rzecz ograniczania marnowania żywności. Za pośrednictwem aplikacji łączy użytkowników z miejscami, w których pozostały nadwyżki jedzenia. Obecnie platforma działa w 19 krajach, mając w bazie 100 milionów użytkowników i współpracując z 175 tysiącami partnerów.

Od debiutu w Polsce w 2019 roku, aplikacja pozwoliła uratować już ponad 14 milionów posiłków, co przekłada się na 37 000 ton CO2e mniej w atmosferze. Według badań Projektu Drawdown (2020) ograniczenie marnowania żywności jest jednym z kluczowych działań w walce z globalnym ociepleniem i może przyczynić się do zmniejszenia wzrostu temperatury o 2˚C do 2100 roku.

Wprowadzenie nowych kategorii Paczek Niespodzianek w Auchan to kolejny krok w walce z marnowaniem żywności. Klienci zyskali możliwość bardziej świadomego planowania zakupów, a sieci handlowe mogą jeszcze skuteczniej zarządzać nadwyżkami. Too Good To Go pozostaje kluczowym rozwiązaniem dla firm chcących minimalizować straty i jednocześnie działać proekologicznie.

Czytaj też:

Oto najlepsza tania linia świata. Oferowała bilety nawet za 12 złCzytaj też:

Biedronka szaleje i rozdaje dobre masło za 1 zł! Spieszcie się, bo czasu jest niewiele