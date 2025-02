Wpływ migracji na rozwój gospodarczy Polski. Debata „Wprost”

20 lutego w siedzibie redakcji „Wprost” odbędzie się druga z cyklu debat dotyczących wpływu polityki migracyjnej na rozwój gospodarczy kraju. Pod koniec października ubiegłego roku rząd ogłosił nową strategię migracyjną. Dokument pod tytułem „Odzyskać kontrolę. Zapewnić bezpieczeństwo” nie spotkał się z wielkim entuzjazmem ze strony polskich przedsiębiorców. Według przedstawicieli biznesu, rząd chce zatrudnianie cudzoziemców do pracy w Polsce utrudnić.

Z naszego rynku pracy tylko w zeszłym roku ubyło prawie 150 tys. osób. Demografii oszukać się nie da. Z roku na rok Polaków rodzi się coraz mniej. Ci, którzy nie urodzą się dzisiaj, za te kilkanaście-kilkadziesiąt lat po prostu na rynek pracy nie wejdą.

Polscy przedsiębiorcy i zagraniczni inwestorzy działający nad Wisłą mówią jasno – jedynym ratunkiem dla polskiej czy nawet europejskiej gospodarki jest mądra polityka migracyjna. Co więc zrobić, żeby cudzoziemców do pracy można było przyciągać łatwiej? Co zrobić, żeby ci, którzy już u nas pracują, nie wyjeżdżali dalej na Zachód, a zostali w kraju? Dlaczego wizerunek migrantów w Polsce się pogarsza i czy jest szansa, by go naprawić? Czy brak rąk do pracy w Polsce da się zastąpić automatyzacją, robotyzacją czy sztuczną inteligencją? I czy rzeczywiście migrantów polska gospodarka potrzebuje tak bardzo, jak twierdzi biznes?

Między innymi na takie pytania będziemy starali się odpowiedzieć podczas kolejnej debaty „Wprost”. Zaproszenie do udziału w naszej dyskusji przyjęli:

Dr Henryka Mościcka-Dendys, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Anna Papka, Dyrektorka ds. Relacji Korporacyjnych i Wpływu w McDonald’s Polska

Dr hab. Ewa Flaszyńska, Dyrektor Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej

Radosław Pituch, Manager w Departamencie Wsparcia Inwestycji w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

