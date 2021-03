500 plus w Biedronce. Program dla rodzin pracowników

Jak informuje Biedronka, „dzięki programowi zatrudnieni posiadający rodziny wielodzietne (z minimum czworgiem uczących się dzieci) raz w roku mogą liczyć na specjalne, dodatkowe zasilenie karty przedpłaconej kwotą nawet do 500 zł”.

Jednorazowe wsparcie. Nawet 500 zł na rodzinę

W programie „Rodzinne wsparcie na plus” beneficjentami są rodziny, w których wychowuje się minimum czworo uczących się dzieci w przedziale wiekowym 0-26 lat.

Wsparcie nie jest jednakowe dla wszystkich. Raz w roku wspomniani pracownicy mogą liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe w postaci zasilenia karty przedpłaconej, a kwota zasilenia jest uzależniona od wysokości dochodów. W tym roku wyniesie od 380 zł do 500 zł. Tą kartą nie można płacić wszędzie, ale jedynie za zakupy w stacjonarnych sklepach Biedronka i drogeriach Hebe.

Wypłata jeszcze przed świętami

– Najpóźniej do 19 marca 2021 roku pracownicy sieci Biedronka posiadający duże rodziny otrzymają dodatkowe zasilenie kart przedpłaconych. Jest to pomoc dla prawie 800 rodzin uprawnionych pracowników, która przyda się zwłaszcza w czasie przygotowań do Świąt Wielkanocnych – powiedziała Agnieszka Sokołowska, dyrektor ds. komunikacji wewnętrznej, budowania wizerunku pracodawcy i programów wsparcia w sieci Biedronka

Jak informuje Biedronka, ta akcja jest niezależna od standardowych zasileń kart przedpłaconych, które mają miejsce każdego roku w okolicach czerwca i grudnia i mogą wynieść jednorazowo do 570 zł. Łącznie w 2020 roku Biedronka przeznaczyła na zasilenia kart przedpłaconych dla pracowników ponad 46 mln zł.

