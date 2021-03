„Oczko wodne plus” wraca. Dotacje do 5 tys. zł dla przydomowej retencji, zaraz ruszają zapisy

W ubiegłym roku ten program zrobił furorę, a zapewne niemały w tym udział prezydenta Andrzeja Dudy. W trakcie kampanii wyborczej w 2020 roku prezydent, wspólnie z ministrem klimatu Michałem Kurtyką, zapowiedzieli program „Moja woda”, który przewidywał dotacje do 5 tys. zł na przydomowe instalacje zatrzymujące wody opadowe.

Ten profesjonalny opis programu zastąpiło jednak inne hasło: „oczko plus”, "oczko wodne plus" czy też „Oczko+”. Wszystko przez słowa Dudy, który zachwalał rozwiązanie małej, przydomowej retencji, oznajmił jednak: – Chciałbym, aby przy każdym domu takie oczko wodne było.

„Oczko plus” wraca. Ruszy „Moja woda 2.0”

Nabory do programu „Moja woda” ruszyły 1 lipca 2020 roku, a już we wrześniu ogłoszono, że wydano wszystkie pieniądze przeznaczone na dotacje do małej retencji. Chodziło o sporą kwotę, bo 100 mln zł.

Teraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił drugą edycję programu „Moja woda” (wersja 2.0), a wnioski można zacząć składać od 22 marca 2021 roku. Data jest nieprzypadkowa, ponieważ 22 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody. Program będzie trwać do wyczerpania środków.

Ponownie, jak w poprzedniej edycji, do rozdysponowania jest 100 milionów złotych, a maksymalna kwota dotacji to 5 tys. zł. – Program „Moja Woda” cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Wartość złożonych wniosków – na ok. 25 tysięcy przydomowych mikroinstalacji – przekroczyła dostępny budżet 100 milionów złotych. W ten sposób przyczyniamy się do zatrzymania nawet miliona dwustu tysięcy metrów sześciennych wody opadowej rocznie. To tyle, ile mieści 320-400 basenów olimpijskich. Dlatego w tym roku będziemy kontynuowali ten program – tłumaczy minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

„Moja woda” od 22 marca. Zasady dotacji, gdzie składać wniosek

Program „Moja woda” ponownie zakłada, że każdy właściciel domu jednorodzinnego będzie mógł otrzymać dotację do 5 tys. zł, ale nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych, które zostaną poniesione po 1 czerwca 2020 r.

W ramach „Oczka plus” do dofinansowania kwalifikuje się zakup, montaż, budowa i uruchomienie instalacji pozwalających na zbieranie, retencjonowanie i wykorzystywanie wód opadowych oraz roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem.

„Wnioski należy składać do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej przed zakończeniem realizacji przedsięwzięcia. Minimalna kwalifikowana kwota inwestycji to 2 tysiące złotych. Minimalna, sumaryczna pojemność zbiornika/zbiorników to 2 metry sześcienne (jeśli będzie on przedmiotem wniosku). Okres trwałości przedsięwzięcia to 3 lata od daty jego zakończenia” – wylicza NFOŚiGW.