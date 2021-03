Prawie 7 miliardów zł na ugody z frankowiczami od PKO BP

O stworzeniu specjalnego funduszu na ten cel mają zdecydować akcjonariusze PKO BP. Zasilić ma go kwota dokładnie 6,7 mld zł. Z niej będą pokrywane ugody.

Prawie 7 miliardów zabezpieczone dla frankowiczów

O projekcie uchwały w tej sprawie poinformował sam bank. Z tego źródła wiemy, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane na dzień 23 kwietnia 2021. Głosowanie nad powstaniem specjalnego funduszu zostało wpisane w porządek obrad.

„Postanawia się o utworzeniu funduszu specjalnego w wysokości 6 700 000 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie szczególnych strat bilansowych, które powstaną w następstwie rozpoznania skutków finansowych ugód (...) z zastrzeżeniem, że do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy powzięcie uchwały o pokryciu straty i wykorzystaniu kwot zgromadzonych w tym funduszu” – jak czytamy w projekcie uchwały.

PKO BP wraz z innymi bankami pracuje nad ugodą

Zawieranie umów z klientami przez zarząd banku ma nastąpić po pozytywnym zaopiniowaniu warunków przez radę nadzorczą PKO BP.

Jak informuje dodatkowo bank, wraz z ośmioma innymi pracuje nad propozycją Komisji Nadzoru Finansowego, co do ugód z konsumentami, którzy zaciągnęli kredyty we frankach. „Zakłada ona zaoferowanie klientom możliwości zawierania dobrowolnych porozumień, na mocy których klient rozliczałby się z bankiem tak, jak gdyby jego walutowy kredyt mieszkaniowy od początku był kredytem złotowym. To rozwiązanie jest obecnie jedynym, które ma szansę na realne wdrożenie i które pogodzi interesy banków, kredytobiorców walutowych, złotowych i deponentów, u których banki zaciągnęły swój dług”, wyjaśnia PKO BP.

