Yeezy Kanye Westa za ponad 1 mln dolarów? Zostaną najdroższymi sneakersami na świecie

Nike Air Yeezy 1 Prototypes, które amerykański raper miał na sobie podczas 50. ceremonii rozdania nagród Grammy w 2008 roku będą jednymi z najdroższych sneakersów, jakie kiedykolwiek pojawiły się na rynku – podał dom aukcyjny Sotheby's, który organizuje aukcję.

Opisane w komunikacie prasowym jako „jedne z najbardziej cenionych i poszukiwanych sneakersów na świecie” buty będą oferowane w prywatnej sprzedaży po wstawieniu ich do oferty w Hongkongu pod koniec tego miesiąca. Firma Sotheby’s nie ujawniła dokładnej ceny wywoławczej, chociaż stwierdziła, że wycenia przedmiot „na ponad 1 milion dolarów”.

Buty Westa przebiją cenę butów Jordana

Chociaż nie ma żadnego oficjalnego rekordu co do sprzedaży prywatnych butów sportowych, to siedmiocyfrowa kwota znacznie przewyższyłaby obecny rekord aukcji, wynoszący 615 tys. dolarów, ustanowiony przez Christie’s w maju 2020 r. Tyle zapłacono za parę butów Nike Air Jordan 1 z autografem, noszonych przez Michaela Jordana w 1985 r.

Wprowadzony na rynek przez kolekcjonera sneakersów Ryana Chenga, prototyp butów Yeezy jest dostępny w rozmiarze 12, rozmiarze buta Westa. Według Brahma Wachtera, szefa działu mody ulicznej i nowoczesnych przedmiotów kolekcjonerskich w Sotheby’s, wycena wynika z kulturowego wpływu marki. – Ta para ma kluczowe znaczenie dla rozwoju butów Yeezy, które stały się jedną z najważniejszych marek sneakersów i w ogóle marek lifestyle’owych w historii – powiedział.

