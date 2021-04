Pracownicze Plany Kapitałowe. Ilu Polaków przystąpiło?

Sprawą zajął się Instytut Emerytalny, który stworzył raport na temat partycypacji Polaków w PPK i TVN24 Biznes, które przygotowało obszerny materiał na ten temat. W stacji wypowiedział się Oskar Sobolewski z Instytutu Emerytalnego: – Taki poziom nie jest zaskoczeniem. Pokazuje to [niski] stopień zaufania osób pracujących do państwa.

2,1 mln z 8,6 mln uprawnionych

„Na podstawie danych uzyskanych od pracodawców i instytucji finansowych, szacowana liczba uczestników PPK w I kwartale 2021 roku (...) wynosiła razem około 2,1 mln osób” – czytamy w najnowszym raporcie Instytutu Emerytalnego "Poziom partycypacji w Pracowniczych Planach Kapitałowych po IV kohorcie wdrożenia”.

Przypomnijmy, że zatrudnionych uprawnionych do uczestnictwa jest 8,6 min. Oznacza to, że „aktualną partycypację w PPK należy określić ogółem na poziomie około 24 procent. Powyższe oznacza, że partycypacja w PPK wśród pracodawców zatrudniających od 20 do 249 osób, a także w jednostkach sektora finansów publicznych jest o kilkanaście punktów procentowych niższa niż ta, jaka miała miejsce w przypadku większych pracodawców”.

„Oszczędza i tak więcej osób”

Jak powiedział w TVN24 wiceprezes PFR Bartosz Marczuk, „nasze szacunki były nieco wyższe, mówiliśmy o 4-4,5 miliona osób. Obniżyliśmy nasze oczekiwania, moment wdrażania PPK nie był komfortowy ze względu na pandemię. To jest początek drogi, ale jest to zasadnicza zmiana, że taki program oszczędzania staje się masowym. Do tej pory było to margines”.

Marczuk dodał, że przed PPK (2019 rok) oszczędzało w IKE (Indywidualne Konto Emerytalne), IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) i PPE (Pracownicze Programy Emerytalne) około miliona Polaków. Tymczasem „po wprowadzeniu PPK udało się zrobić zasadniczy przewrót. Możemy dzisiaj mówić, że spodziewamy się około 3 milionów uczestników PPK czy też osób, które weszły do PPE w wyniku wdrożenia PPK. Łącznie mówimy więc na dzisiaj o około 4 milionach Polaków dodatkowo oszczędzających. A trzeba pamiętać, że jest to początek drogi. Jeśli z kolei spojrzymy na to, ile osób oszczędza z pracodawcą, to przed PPK było 300 tysięcy, teraz są 3 miliony, więc 10 razy więcej”.

Nieufności winny jest „skok na OFE”

Jak skomentował Oskar Sobolewski z Instytutu Emerytalnego „poziom partycypacji nie jest zaskoczeniem. Pokazuje stopień zaufania osób pracujących do państwa, a tak naprawdę to, jak nie ufają państwu. Rząd z jednej strony zachęca do PPK i mówi o nowej formie oszczędzania na emeryturę, a z drugiej strony robi skok na OFE z 15-procentowym podatkiem Morawieckiego”. Wg niego z powodu OFE pracownicy nie ufają państwu i nie zapisują się do PPK.

Czytaj też:

Polacy zbierają na wyższe emerytury. Ile osób korzysta już z PPK?