Polacy zbierają na wyższe emerytury. Ile osób korzysta już z PPK?

Jak informuje Polski Fundusz Rozwoju, który powołuje się na dane Komisji Nadzoru Finansowego, w grudniu 2020 roku w Pracowniczych Planach Kapitałowych brało udział niemal 1,7 miliona uczestników.

Uzbieraliśmy już prawie 3 mld zł

Wg PFR aktywa netto funduszy wyniosły na koniec 2020 roku 2,8 mld zł, „co oznacza, że niemal 3 mld zł zostały zgromadzone na kontach uczestników PPK”. Dodatkowo PFR porównał obecne funkcjonowanie programu z tym z końca 2019 roku, kiedy wdrożono jedynie jego I etap (w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 250 pracowników). Wówczas Polacy zaoszczędzili jedynie 85 mln zł.

Jak dotąd, 1,7 mln osób

Zgodnie z założeniami programu po IV etapie będzie w nim uczestniczyć 3,5 mln Polaków. Na razie jest 1,7 mln. „Cel długoterminowy przewiduje liczbę ok. 6-8 mln pracowników, z partycypacją na poziomie ok. 50-75 proc”. – pisze PFR.

Podano również wyniki funduszy. Stopa zwrotu środków wahała się od +7,7 proc. do +13,4 proc. Dodatkowo PFR poinformował, że między funduszami były spore różnice.

IV etap programu rozpoczął się 1 stycznia 2021 roku. Teraz do systemu przystąpi 790 tys. firm zatrudniających do 19 osób oraz urzędy centralne, administracja wojewódzka, samorządy i jednostki samorządowe (takie jak szkoły, przedszkola, szpitale i przychodnie). Łącznie da to 830 tys. podmiotów, w których pracuje ok. 6 mln osób.

Czytaj też:

Pracownicze Plany Kapitałowe w mikrofirmach. Mimo pandemii odroczenia nie będzie