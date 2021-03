OFE: ile pieniędzy jest na koncie?

Otwarte Fundusze Emerytalne, w których gromadzimy pieniądze na emerytury, odchodzą w przeszłość. Rada Ministrów przyjęła projekt o ich likwidacji, który skierowany zostanie do Sejmu.

Pieniądze z OFE pozostaną. Do 15 milionów Polaków należeć będzie decyzja, czy pomniejszone o 15 proc. prowizji trafią na Indywidualne Konta Emerytalne, czy w całości trafią do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i tam będą czekać na emerytów. Ta druga możliwość wymagać będzie deklaracji, na której złożenie przewidziano dwa miesiące, od 1 czerwca do 2 sierpnia 2021 roku.

Polacy nie tylko masowo nie wiedzą, ile pieniędzy mają zgromadzonych w OFE, ale nawet tego, do których się zapisali. A kwotę zgromadzili niebagatelną, bo 148,6 mld zł.

Jak sprawdzić, który OFE się wybrało?

Sprawdzenie do którego OFE się należy nie jest trudne. Wystarczy zalogować się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Trzeba uruchomić komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do internetu, otworzyć przeglądarkę, wpisać stronę zus.pl. Następnie kliknąć „zaloguj do PUE”. Żeby się udało, można skorzystać z profilu zaufanego lub bankowości elektronicznej.

Już po zalogowaniu trzeba kliknąć zakładkę (czyli napis na stronie) „Ubezpieczony”. Wówczas po lewej stronie pojawi się słowo „OFE”. Po jego kliknięciu pojawią się informacje o wybranym przez nas funduszu, dacie zawarcia umowy i dacie rejestracji członkostwa.

Jak sprawdzić, ile pieniędzy jest w wybranym OFE?

Żeby sprawdzić, ile pieniędzy przekazało się do wybranego OFE (w danym roku), trzeba kliknąć na napis „Składki przekazane do OFE”.

Z kolei, żeby dowiedzieć się, jaka jest kwota składek odprowadzonych na One przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, należy wybrać „Informacje o stanie konta”. W tym samym miejscu znajduje się informacja o pieniądzach na koncie podstawowym ZUS oraz na subkoncie, już po waloryzacji.

Znajdują się tam zresztą także informacje o zwaloryzowanych składkach na podstawowym koncie emerytalnym w ZUS oraz na subkoncie.

Czytaj też:

IKE czy ZUS? Plusy i minusy każdego z rozwiązań