Dwa mieszkania w stolicy poniżej 400 tys. zł. AMW ogłasza przetargi

Agencja Mienia Wojskowego wystawiła na sprzedaż dwa lokale mieszkalne w stolicy. Oba znajdują się w dobrze skomunikowanych dzielnicach – na Ochocie i na Woli – a ceny wywoławcze nie przekraczają 400 tys. zł. Przetargi mogą zainteresować zarówno osoby szukające własnego M, jak i inwestorów.

Ochota, ul. Grójecka 66 – cena wywoławcza 339 000 zł

Pierwsza nieruchomość to lokal mieszkalny nr 91 w ośmiokondygnacyjnym budynku wielorodzinnym przy ul. Grójeckiej 66. Nieruchomością zarządza wspólnota mieszkaniowa. Budynek ma pełne miejskie uzbrojenie i windę, co podnosi komfort codziennego użytkowania. Lokalizacja przy jednej z głównych arterii miasta zapewnia szybki dojazd środkami komunikacji publicznej – w bezpośredniej bliskości są przystanki tramwajowe i autobusowe oraz stacja rowerów Veturilo.

Dla kierowców przewidziano parking za budynkiem, a w okolicy znajdują się miejskie stojaki rowerowe.

W sąsiedztwie dominuje zabudowa mieszkaniowa i liczne punkty handlowo-usługowe. W pobliżu są tereny zielone, m.in. Plac Baśniowy i Park Marii Skłodowskiej-Curie, a także teatr. Odległość do centrum wynosi ok. 3 km.

Przetarg zaplanowano na 07.11.2025 r. o godz. 10:00 w siedzibie Oddziału Regionalnego AMW w Warszawie przy ul. Chełmżyńskiej 9.

Wola, ul. Deotymy 54 – cena wywoławcza 340 000 zł

Drugi lokal – mieszkanie nr 48 – położony jest w czterokondygnacyjnym bloku przy ul. Deotymy 54. Budynek, zarządzany przez wspólnotę mieszkaniową, ma dostęp do wszystkich miejskich sieci. Okolica oferuje bardzo dobre połączenia z innymi częściami miasta: w pobliżu znajdują się przystanki autobusowe i tramwajowe oraz stacja metra, a także stacje Veturilo.

Ulica Deotymy biegnie od skrzyżowania z ul. Górczewską i Elekcyjną do skrzyżowania z Obozową i Dahlberga; wzdłuż ulicy wytyczono ścieżkę rowerową.

Główne arterie dzielnicy to ul. Górczewska i Obozowa, co ułatwia dojazd do centrum oddalonego o ok. 6 km. W najbliższym otoczeniu są punkty handlowo-usługowe, żłobek, przedszkole i szkoły, a także tereny zielone – Lasek na Kole oraz Park Moczydło.

Sprzedaż prowadzona jest w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Atrakcyjne lokalizacje i przystępne ceny

Obie oferty łączą relatywnie niskie ceny wywoławcze z dogodnym położeniem. Ochota i Wola zapewniają sprawny dostęp do centrum oraz rozbudowaną infrastrukturę miejską, edukacyjną i rekreacyjną. Szczegóły dotyczące warunków udziału w przetargach oraz dokumentacji udostępniono przez Agencję Mienia Wojskowego.

