Nowa norma na rynku pracy. Firmy zmieniają zasady gry

Rynek pracy w Polsce wszedł w nową fazę. Z raportu Colliers „Hybrid and Beyond ’25” wynika, że praca hybrydowa stała się stałym elementem strategii firm. Aż 94 proc. organizacji deklaruje dziś taki model działania. Jeszcze w 2022 r. 63 proc. zachęcało do powrotu do biur, a 18 proc. nie prowadziło żadnych akcji. Dziś proporcje są znacznie bardziej wyrównane: 49 proc. nadal zwiększa frekwencję biurową, zaś 34 proc. nie podejmuje już takich działań. Jak podkreśla Dorota Osiecka z Colliers Define, czas oczekiwania na pełny powrót minął — kierunek jest przesądzony.

Różne warianty hybrydy

W 2025 r. tylko 8 proc. firm preferuje pracę wyłącznie z biura. Jednocześnie sam model hybrydowy dojrzewa i różnicuje się. Coraz częściej w jednej organizacji funkcjonują różne warianty hybrydy, dopasowane do specyfiki zespołów. Takie podejście stosuje już 17 proc. firm (w 2022 r. było to 5 proc., a w 2024 r. 15 proc.). W praktyce oznacza to odchodzenie od sztywnych, jednorodnych zasad na rzecz elastycznych reguł wspierających cele biznesowe i komfort pracy.

Zmiany w hybrydzie wpływają też na zatrudnianie w pełni zdalne. Maleje odsetek firm oferujących pracę „z dowolnego miejsca w Polsce” — obecnie to 28 proc. (spadek o 5 p.p. r/r).

Warunek bliskości

Równocześnie rośnie liczba organizacji limitujących dystans do biura: już 40 proc. firm zatrudnia osoby mieszkające maksymalnie dwie godziny od siedziby (wzrost o 6 p.p.). Efekt? Oferty „zdalne” częściej mają warunek bliskości, co zawęża pulę kandydatów całkowicie niezależnych lokalizacyjnie, ale ułatwia regularne spotkania w biurze i lepszą integrację zespołów.

Widać więc, że hybryda nie jest już „okresem przejściowym”. Stała się standardem, który firmy aktywnie dopasowują — od polityk obecności, przez zasady współpracy zespołów, po wymagania rekrutacyjne. Z jednej strony spada presja na pełny powrót do biur, z drugiej pełna zdalność częściej bywa warunkowa. Nowa architektura pracy ustawia priorytet na elastyczność, ale z ramami logistycznymi, które mają służyć zarówno organizacji, jak i pracownikom.

