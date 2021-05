Firmy organizujące szczepienia nie mogą zbierać zbyt wielu informacji o pracownikach

Gazeta przypomina, że wkrótce ruszy program szczepień w firmach. Jeśli przedsiębiorstwo zbierze ponad 300 chętnych, to może po 4 maja zarejestrować się na portalu Centrum Bezpieczeństwa Rządu.

Dane można zbierać, ale tylko te potrzebne

Jednak zgodnie z prawem firmy nie mogą zbierać o swoich pracownikach nadmiernie dużo informacji, to karalne. Jedyne o co mogą prosić to numer PESEL i numer konta bankowego. Pozostałe dane są tajne i nie wolno ich gromadzić.

Zbieranie nadmiernej ilości danych jest wykluczone, a firmy spieszą się, by jak najwcześniej zorganizować szczepienia dla swoich pracowników. Właśnie z tego powodu ryzykują, że złamią prawo, a grożą za to poważne konsekwencje finansowe.

Obowiązki pracodawców określa RODO

„Rzeczpospolita” zasięgnęła opinii Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Urząd odpisał periodykowi, że pracodawcy, którzy zbierają dane stają się ich administratorami, a w związku z tym muszą przetwarzać je zgodnie z prawem zapisanym w art. 5 RODO.

UODO jednocześnie poinformowało, że zgodnie z art. 13 RODO pracodawcy muszą informować: kto jest administratorem danych, w jakim celu są one przetwarzane i na jak długo.

