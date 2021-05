Podwyżek cen energii nie będzie? Sasin: Nie jestem w stanie przewidzieć

Przypomnijmy, że z informacji Urzędu Regulacji Energetyki wynika, że cena prądu jest aktualnie najwyższa od 8 lat. To efekt m.in. zmian taryf za energię elektryczną. „Cena uprawnień do emisji CO2 po raz pierwszy w historii przekroczyła pułap 50 euro za tonę! To katastrofa dla polskiej gospodarki. To katastrofa dla portfeli milionów polskich rodzin. Czekają nas gigantyczne podwyżki cen ciepła i energii” – analizował z kolei na Twitterze poseł Solidarnej Polski Janusz Kowalski.

Jacek Sasin wprost: Nie jestem w stanie przewidzieć

Pytany o tę kwestię w „Gościu Wydarzeń” Jacek Sasin wskazał, że rząd „robi wszystko, by uniknąć podwyżek”. – Ale rzeczywistość w UE zmienia się szybko. Mamy przyspieszenie europejskiej polityki klimatycznej. Robimy wszystko, by wygrać wyścig i by przestawić energię i nie dać się dogonić podwyżkom. By uniknąć tych skutków, nie siedzimy z założonymi rękami – mówił.

Podwyżek nie będzie? – dopytywał prowadzący. – Nie jestem w stanie przewidzieć – przyznał otwarcie Sasin.

