Gdyby putinowska kleptokracja skupiała się na rozwoju Rosji, a nie wyłącznie na nabijaniu swojej kabzy, już dawno znaleziono by sposoby na dogadanie się z Zachodem. Ponieważ jednak kleptokracja kieruje się wyłącznie własnym interesem, opowiada światu bajeczki o tym, że Rosja jest całkowicie odporna na sankcje stosowane przez USA i UE. Jest to o tyle łatwe, że władze pozbawiły rosyjski urząd statystyczny resztek niezależności, podporządkowując go ministerstwu finansów.