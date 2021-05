Fałszywki na Amazonie. Miliony dolarów na walkę z podrobionym Armanim

W nierównej walce internetowych platform zakupowych ze sprzedawcami, którzy wystawiają podróbki, najczęściej wygrywają jednak ci drudzy. Wprawdzie platformy zapewniają, że wdrażają najnowsze rozwiązania, by wyłapywać próby sprzedaży podrobionych towarów, ale mimo wszystko działają następczo, więc przestępcy są krok przed nimi.

Amazon, który od niedawna oferuje towary również polskim klientom, uruchomił w naszym kraju programy Brand Registry i Project Zero, aby wspierać ochronę marek i walczyć ze sprzedażą podróbek. Z pomocą przychodzi sztuczna inteligencja – informuje „Rzeczpospolita”.

Band Registry i Project Zero wychwytują podróbki na Amazonie

Amazon Brand Registry to bezpłatna usługa, z której do tej pory skorzystało już ponad pół miliona firm, pozwalająca na rejestrowanie m.in. znaków towarowych. Z kolei Project Zero to narzędzie, które pozwala właścicielom praw autorskich, towarowych czy patentowych na zgłaszanie podrobionych produktów.

– Dokładnie badamy każde zgłoszenie dotyczące potencjalnych podróbek, i jeśli okaże się zasadne, usuwamy przedmiot, trwale rozwiązujemy umowę ze sprzedawcą oraz podejmujemy działania prawne lub w stosownych przypadkach współpracujemy z organami ścigania – powiedział „Rz” Mourad Taoufiki, country manager Amazon Polska.

Sztuczna inteligencja przechwytuje sztucznego Armaniego

Amazon „uczy” z pomocą sztucznej inteligencji swoje systemy, jak mają wychwytywać podróbki. Dzięki temu, po przeanalizowaniu ogromnych ilości danych dotyczących sprzedawców, towarów, marek i ofert właśnie pod kątem autentyczności, w razie potrzeby systemy automatycznie blokują sprzedaż podejrzanych towarów lub usuwają je z oferty.

Systemy do przechwytywania podróbek mają co robić. Firma tylko w 2020 r. uniemożliwiła otwarcie ponad 6 milionów nowych kont, wstrzymując możliwość zamieszczenia na stronie jakąkolwiek oferty, a ponad 10 mld podejrzanych ofert udało się usunąć, zanim pojawiły się w serwisie. Amerykański koncern do końca 2020 r. zainwestował ponad 700 mln dol. w walkę z podróbkami.

