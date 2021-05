Morawiecki o Polskim ładzie: Wiele ustaw jest już gotowych, rząd zajmie się nimi w tym tygodniu

Podczas krótkiego briefingu prasowego Mateusz Morawiecki zapowiedział, że ruszy w trasę po Polsce, by promować zaprezentowany w sobotę 15 maja Polski ład. Odwiedzi województwa lubelskie, podkarpackie oraz małopolskie. – Chcemy usłyszeć od Polaków, co myślą o Polskim ładzie. Wiemy, że wyrasta on z autentycznego programu solidarności, który niesie formację naszego obozu. Chcemy pokazać ten nasz program, propozycję nowej umowy społecznej. Chcemy zapoznać z nią Polaków i usłyszeć, co Polacy o nim myślą – podkreślił szef rządu.

Premier zaznaczył, że w „Polskim ładzie znalazły się kwestie dotyczące m.in. służby zdrowia, obniżenie podatków dla 18 mln osób, emerytura bez podatku do 2500 zł oraz programy mieszkaniowy i inwestycyjny”. – To Polski ład w pigułce. Wiele ustaw jest już gotowych, już w tym tygodniu Rada Ministrów będzie je analizowała – zapowiedział polityk PiS.

Morawiecki dodał, że „zależy mu na tym, aby Polski ład przywrócił ten porządek, który został wywrócony przez epidemię”. - Prawda jest taka, że burza potrafi dokonać bardzo dużych zniszczeń w krótkim czasie, a później trzeba odbudowywać je latami. Tak zadziałała na całym świecie. I po to właśnie jest Polski ład. Dlatego wierzę, że różnego rodzaju stare podziały, problemy, odejdą w niepamięć i razem będziemy mogli skoncentrować się na budowie lepszej Polski - stwierdził.

Polski ład - główne założenia

Polski Ład to zaprezentowany przez Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

