TVN24 nadal bez nowej koncesji. Interwencja ambasady USA

Obecna koncesja satelitarna dla TVN24 obowiązuje do 26 września 2021 roku. Zgodnie z przepisami, nadawca musi złożyć do KRRiT wniosek o przedłużenie koncesji co najmniej rok przed terminem jej wygaśnięcia. Chociaż grupa TVN Discovery Polska przekazała Radzie wszystkie dokumenty już w lutym 2020 roku, nadal nie doczekała się decyzji w tej sprawie. Tak więc nadal nie jest jasne, czy po tym terminie stacja będzie mogła nadawać.

Ambasada USA ws. koncesji dla TVN24

Z ustaleń „Rzeczpospolitej” wynika, że w sprawie koncesji działania podjęła ambasada Stanów Zjednoczonych w Polsce. Bix Aliu, chargé d'affaires, chciał się spotkać z szefem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witoldem Kołodziejskim. Rozmowy miały się odbyć 16 czerwca. Ostatecznie do nich nie doszło, ponieważ amerykańscy dyplomaci nie wyrazili zgodę na nagrywanie i protokołowanie spotkania, na co nalegała KRRiT.

Amerykański właściciel TVN24

Grupa TVN od sześciu lat jest w amerykańskich rękach. W połowie 2015 roku nadawcę kupił holding Scripps Networks Interactive. Na początku 2018 roku firma została przejęta przez koncern Discovery.

17 maja 2021 roku Warner Media i Discovery ogłosiły, że łączą się w jedną firmę. W wyniku fuzji 71 proc. udziałów w nowej spółce przejmie AT&T (właściciel Warner Media), a prezesem zostanie David Zaslav, obecny szef Discovery. Warner Bros. Discovery będzie ogromnym konsorcjum, w którego skład wejdą: filmowe studio Warner Bros., stacje CNN, TBS, TNT, platformy streamingowe HBO Max czy Discovery+, a także TVN, HGTV, Food Network i wiele innych.

