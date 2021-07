Finanse państwa pod lupą NIK. Kontrolerów niepokoi rosnące zadłużenie

Z informacji portalu wynika, że podczas debaty obecny będzie m.in. prezes NIK Marian Banaś i ekonomiści, którzy pochylą się nad wątpliwościami dotyczącymi zarządzania finansami publicznymi przez rząd. Zdaniem NIK, czytamy, obraz finansów jest bowiem gorszy, niż wskazuje na to rząd, który zdaje się ukrywać niektóre wskaźniki dzięki księgowym sztuczkom. Choć ostateczna opinia Najwyższej Izby Kontroli na temat udzielenie absolutorium rządowi była pozytywna, to instytucja ma jednak spore zastrzeżenia do władzy.

Rekordowy wzrost długu publicznego pod lupą Najwyższej Izby Kontroli

Kontrolerzy NIK zwrócili uwagę, że w 2020 roku miał miejsce rekordowy wzrost długu Skarbu Państwa, który wyniósł 124,1 mld zł. Prawie 30 mld z tej kwoty było z kolei „wynikiem istotnie większej niż w latach poprzednich, skali operacji finansowych przeprowadzanych poza rachunkiem deficytu państwa” – podkreślono.

WP podkreśla, że zdaniem NIK, prócz nieprzejrzystości niektórych kwestii, na pozytywną ocenę zasługuje fakt, że Polska dobrze poradziła sobie z gospodarczymi skutkami pandemii, np. unikając wzrostu bezrobocia.

