Ostatnie dni spisu powszechnego. Już 160 wniosków o ukaranie za odmowę udziału

Zostało jeszcze tylko osiem dni na wzięcia udziału w Narodowym Spisie Powszechnym. Do tej pory wzięło w nim udział 90 proc. zobowiązanych. Podstawą spisu jest samospis. Należy wejść na stronę https://spis.gov.pl i odpowiedzieć na zadane pytania. Kto nie ma dostępu do komputera, może udać się do urzędu gminy – w każdym utworzono stanowiska przeznaczone właśnie do dokonania spisu. Osoba, która nie skorzysta z żadnej ze wskazanych powyżej możliwości, powinna spodziewać się telefonu od rachmistrza, który zada wszystkie pytania.

O ile możemy samodzielnie podjąć decyzję co do tego, którego dnia i o której godzinie dokonamy samospisu, to w chwili, w której zadzwoni do nas rachmistrz, nie możemy już odmówić rozmowy. Rachmistrz zawsze zadzwoni z jednego z dwóch numeru: 22 828 88 88 albo 22 279 99 99. Jeśli mamy wątpliwości, czy rozmówca nie jest oszustem, możemy go sprawdzić dzwoniąc na numer infolinii 22 279 99 99 lub skorzystać z aplikacji „Sprawdź rachmistrza” na stronie gov.pl.

Udział w spisie jest obowiązkowy

Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy, a za odmowę udziału w spisie grozi kara grzywny (ujęta w art. 57 ustawy o statystyce publicznej). Grzywna za odmowę udziału w spisie powszechnym może wynieść do nawet 5 tys. zł, a jej wysokość zależy od decyzji sądu.

Jeszcze większa kara czeka tych, którzy w trakcie spisu powszechnego podadzą nieprawdziwe informacje. W tym wypadku zgodnie z art. 56 ustawy o statystyce publicznej:

1. Kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne niezgodne ze stanem faktycznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

2. W wypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie.

W rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną” Dominik Rozkrut, prezes Głównego Urzędu Statystycznego powiedział, że do tej pory kierowana przez niego instytucja zgłosiła ok. 160 wniosków o ukaranie za odmowę udziału w spisie. Jak dotąd żadne postępowanie nie dobiegło jeszcze końca.

