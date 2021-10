Rekordowa inflacja. Tak źle nie było od 20 lat

Inflacja we wrześniu sięgnęła 5,8 proc. - podał we wstępnych danych Główny Urząd Statystyczny. Tak wysokich wzrostów cen towarów i usług nie było od czerwca 2001 roku, gdy zanotowano wynik 6,2 proc. W porównaniu do sierpnia zanotowano wzrost o 0,6 pkt proc.

Transport i energia

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 4,4 proc. rok do roku, nośników energii - wzrosły o 7,2 proc. r/r paliw do prywatnych środków transportu zwiększyły się o 28,6 proc. r/r, podano w komunikacie. W ujęciu miesięcznym, ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 0,1 proc. w porównaniu z sierpniem, nośników energii wzrosły o 0,8 proc., natomiast paliw do prywatnych środków transportu zwiększyły się o 2 proc. miesiąc do miesiąca, podano także.

Wzrost cen towarów i usług zdecydowanie przekroczył konsensus rynkowy. Eksperci sądzili, że inflacja sięgnie 5,5 proc. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej na ostatnim spotkaniu zmienili swoje podejście do ewentualnego podwyższenia stóp procentowych. Już nie tylko część, ale już większość uważa, że taki ruch może być potrzebny. Do tej pory RPP powtarzała, że inflacja jest zjawiskiem przejściowym i spowodowanym czynnikami zewnętrznymi.

Analitycy nie mają wątpliwości. W październiku odczyt przekroczy 6 proc.

