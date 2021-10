NBP wyda banknot z Lechem Kaczyńskim. Jest data rozpoczęcia sprzedaży

Wielkimi krokami zbliża się premiera banknotu z podobizną Lecha Kaczyńskiego. Do sprzedaży trafi on już 9 listopada. Jego oficjalne podpisanie przez prezesa NPB miało miejsce 10 kwietnia. „10 kwietnia odbyło się uroczyste podpisanie przez Prezesa NBP prof. Adama Glapińskiego banknotu kolekcj. pośw. śp. Lechowi Kaczyńskiemu, prezydentowi RP. Banknot „Lech Kaczyński. Warto być Polakiem” o nominale 20 zł ukaże się w nakładzie do 80 tys. szt., emisja 9 listopada” – pisał wówczas Narodowy Bank Polski.

NBP wyemituje banknot z Kaczyńskim pełen symboli

Jak podaje „Fakt” oprócz podobizny Lecha Kaczyńskiego, na banknocie zobaczymy m.in. bryłę Muzeum Powstania Warszawskiego, którego Lech Kaczyński był pomysłodawcą. Nie zabraknie również nawiązań do wydarzeń w Stoczni Gdańskiej. Na rewersie pojawi się m.in. znak victorii oraz dźwig.

Wszystkie te symbole nie są przypadkowe. Muzeum powstało za kadencji Lecha Kaczyńskiego w stołecznym ratuszu (zostało otwarte 31 lipca 2004 roku). Elementy związane z protestami w stoczni to nawiązanie do faktu, że Lech Kaczyński był doradcą gdańskiego Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej oraz szefem Biura Interwencyjnego i kierownikiem Biura Analiz Bieżących Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego.

To nie pierwszy kolekcjonerski banknot emitowany przez NBP. W poprzednich latach w ten sposób upamiętniony został m.in. Jan Paweł II, Jan Długosz, czy Fryderyk Chopin, a także wydarzenia jak 1050. rocznica Chrztu Polski, czy Bitwa Warszawska 1920 roku.

