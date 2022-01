Będzie kolejna tarcza antyinflacyjna. Morawiecki zapowiada obniżkę VAT na paliwa

Interia opublikowała 7 stycznia wywiad z premierem Mateuszem Morawieckim, który w rozmowie z dziennikarzami portalu ujawnił, jakie są kolejne plany rządu na walkę z inflacją. Jak ujawnił premier, w przyszłym tygodniu (czyli po 10 stycznia) zaprezentowana zostanie Tarcza Antyinflacyjna 2.0. To nawiązanie do poprzednich rozwiązań, które rząd nazwał właśnie w ten sposób.

Tarcza Antyinflacyjna 2.0. Morawiecki zapowiada obniżkę VAT na paliwa

– W przyszłym tygodniu ogłosimy Tarczę Antyinflacyjną 2.0. Bardzo ważną decyzją będzie kolejna obniżka podatków. Zdecydowałem, że obniżymy stawkę VAT na paliwa z 23 proc. na 8 proc., co przełoży się na obniżkę ceny litra benzyny i diesla na stacji od 60 do 70 groszy. Cena powinna spaść do około 5 zł – powiedział Morawiecki.

Jak wskazywał premier, pierwszy ruch rządu, czyli pierwsza tarcza antyinflacyjna, już doprowadził do obniżki cen benzyny: z ponad 6 zł do około 5,70.

– To kolejne zapowiadane przez nas działanie, które ma pomóc w codzienności polskim rodzinom i polskim przedsiębiorcom. Cena paliwa przekłada się przecież na zdecydowaną większość cen – dodał szef rządu.

VAT na paliwa z 23 proc. na 8 proc. Premier o kosztach dla budżetu

W dalszej części rozmowy Morawiecki przyznał, że Unia Europejska nie odpowiedziała jeszcze na wnioski Polski w sprawie tej planowanej obniżki VAT na paliwa. Pytany, jak chce to zrobić, stwierdził, że planuje taki ruch „bo bardziej go interesuje to, co myślą Polacy” niż „europejscy biurokraci”.

Premier nie doprecyzował, jakie będą działania w tym zakresie, na pytanie o wymaganą zgodę Brukseli odparł:

– Nawet jeśli jest potrzeba takiej zgody, to ja chcę walczyć realnie z inflacją (...). My nie siedzimy z założonymi rękami, rząd robi wszystko, aby ograniczyć skutki inflacji dla ludzi. Dlatego wprowadziliśmy Tarczę Antyinflacyjną 1.0. A teraz kończymy prace nad kolejnymi działaniami.

Mateusz Morawiecki wyliczał, że taka obniżka VAT na paliwa będzie kosztowała budżet kraju około 1,5 mld zł na kwartał, a więc 3 mld zł w pół roku. – Obniżkę podatku VAT na paliwa wdrożymy od 1 lutego, najpierw na pół roku. Pod koniec tego okresu przeanalizujemy aktualne trendy inflacyjne – dodał.

