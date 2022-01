Eurostat: Bezrobocie w UE ponownie w dół. Polska pozostaje jednym z liderów

Bezrobocie w Unii Europejskiej wyniosło w listopadzie 6,5 proc., czyli o 0,2 punktu procentowego mniej niż przed miesiącem. Dokładnie rok wcześniej wskaźnik ten wyniósł 7,4 proc. Spadek nastąpił także w strefie euro. W październiku było to 7,3 proc., a w listopadzie już 7,2 proc. W przeliczeniu na osoby oznacza to, że w UE bez pracy pozostawało blisko 14 milionów osób, a w strefie euro 11,8 mln.

Bezrobocie w Europie. Polska na podium

Polska pozostaje jednym z liderów jeśli chodzi o rynek pracy w Unii Europejskiej. Kolejny miesiąc z rzędu według danych Eurostatu nasza gospodarka plasuje się na najwyższych pozycjach. Listopad Polska zakończyła na trzecim miejscu w całej wspólnocie.

Zdecydowanie najlepszy wynik zanotowały Czechy, gdzie bezrobocie w listopadzie wyniosło tylko 2,2 proc. Na drugim miejscu z wynikiem 2,7 proc. uplasowała się Holandia. Trzecie miejsce z wynikiem 3 proc. przypadło Polsce. Pierwszą piątkę zamykają Niemcy (3,2 proc.) i Malta (3,5 proc.).

Bezrobocie. Kłopoty Grecji i Hiszpanii

Kolejne złe dane napływają jednak z Grecji i Hiszpanii. Te dwie gospodarki od miesięcy notują dwucyfrowe wyniki bezrobocia rejestrowanego. Podobnie było w listopadzie 2021 roku. Grecja zanotowała 13,4 proc. bezrobocia, co stanowi wzrost o 0,1 punktu procentowego w stosunku z minionym miesiącem. Nieco poprawiła się jednak sytuacja Hiszpanii (14,1 proc.), która mimo to pozostaje na ostatnim miejscu wśród wszystkich krajów Unii Europejskiej. Niekorzystna sytuacja na rynku pracy panuje też we Włoszech (9,2 proc. bezrobocia) i w Szwecji (8,4 proc.).

