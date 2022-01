Nieoficjalnie: Nie będzie zerowej stawki VAT na gaz i energię. KE nie wyraziła zgody

16 grudnia minister finansów przygotował wniosek do Komisji Europejskiej, w którym prosił o zgodę na stosowanie zerowej stawki VAT na gaz ziemny, energię elektryczną i ciepłownictwo. Według nieoficjalnych ustaleń RMF FM negocjacje w tej sprawie zakończyły się fiaskiem. Według rozmówców rozgłośni polskie władze mają zdawać sobie sprawę z faktu, iż takie rozwiązanie nie jest możliwe, ponieważ same zgodziły się 7 grudnia - podczas posiedzenia unijnych ministrów finansów - na nową dyrektywę VAT-owską, która wyklucza zerowy VAT na wymienione produkty energetyczne.

To nie oznacza, że stawki VAT na gaz ziemny, energię elektryczną i ciepłownictwo pozostaną na wysokim poziomie. Polskie władze wprowadziły od 1 stycznia obniżone stawki i ten krok jest zgodny z unijnym prawem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami gaz ziemny, energia elektryczna i ciepłownictwo mogą korzystać ze stawek obniżonych, w wysokości co najmniej 5 procent.

Zerowy VAT na żywność

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia Komisja Europejska zgodziła się na prośbę Polski o obniżenie podatku VAT na żywność z 5 do 0 proc. jeszcze zanim zacznie oficjalnie obowiązywać unijna dyrektywa w tej sprawie. Ma ona bowiem wejść w życie dopiero w połowie 2022 roku.

– To bardzo dobra wiadomość. Spodziewam się jednak, że VAT z 5 proc. do zera obniżymy nie wcześniej, niż od 1 lutego. Trzeba bowiem dostosować kasy fiskalne – powiedział na antenie Polskiego Radia minister finansów Tadeusz Kościński – Będzie to dotyczyło wszystkich produktów, których obecnie dotyczy 5 proc. nie będziemy tworzyć nowej siatki vatowskiej – dodał.

