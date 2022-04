Nie pokonamy inflacji w tym roku. Ekspert poleca finansowy „trójpak”

Wysoka inflacja to trudny przeciwnik. Nawet jeśli nie uda nam się go pokonać, to możemy myśleć o minimalizowaniu strat wykorzystując produkty finansowe dostępne w TFI i biurach maklerskich.

W odpowiedzi na pandemiczne ograniczenia, banki centralne kontynuowały luźną politykę monetarną, a krajowe rządy były pod presją wzmocnienia ekspansywnej polityki fiskalnej widocznej we wzroście wydatków i tym samym – zadłużenia. Wybuch wojny tylko spotęgował problemy z łańcuchami dostaw, a dodatkowo mamy do czynienia z kontynuacją wzrostu cen węglowodorów i produktów rolnych.