Stany zaostrzają sankcje przeciwko Rosji. Zakaz nowych inwestycji

Stany Zjednoczone zapowiedziały zaostrzenie sankcji wobec Rosji. Bezpośrednim impulsem są informacje o masakrze mieszkańców Buczy oraz okrucieństwach, których rosyjscy żołnierze dopuścili się w innych miastach. Nowe sankcje obejmą zakaz wszelkich nowych inwestycji w Rosji – oświadczyła we wtorek rzeczniczka prezydenta USA Białego Domu Jen Psaki, a informuje o tym niemiecka agencja prasowa DPA.

Ponadto zaostrzone zostaną istniejące sankcjeprzeciwko rosyjskim bankom i spółkom państwowym, a także objęci nimi zostaną kolejni członkowie rosyjskich elit i ich rodziny.

Departament Skarbu ostatecznie zamroził rosyjskie rezerwy

To nie jedyna reakcja na okrucieństwo, którego dopuszczali się Rosjanie na zajętych terenach. Departament Skarbu USA ogłosił, że nie udzieli zgody na to, by Rosja zrealizowała płatność w dolarach z tytułu długu publicznego z rachunków rosyjskich agencji rządowych w amerykańskich bankach. Zakaz wszedł w życie w poniedziałek – informuje Reuters.

Po tym, jak Rosja zaatakowała Ukrainę 24 lutego, rezerwy walutowe utrzymywane przez rosyjski bank centralny w amerykańskich instytucjach finansowych zostały zamrożone. Mimo to Departament Skarbu zezwalał rosyjskiemu rządowi, w ramach wyjątku, na wykorzystanie zamrożonych funduszy do dokonywania płatności kuponowych od długu państwowego denominowanego w dolarach.

W poniedziałek, gdy nadszedł termin największej płatności, która obejmuje m.in. 552,4 miliona dolarów kapitału z tytułu obligacji, rząd USA zdecydował o odcięciu Moskwy od zamrożonych środków. Posunięcie to miało zmusić Moskwę do podjęcia trudnej decyzji, czy wykorzysta dolary, do których ma dostęp, na spłatę zadłużenia, czy na inne cele, w tym wspieranie działań wojennych, wyjaśnił rzecznik.

„Rosja musi wybrać między wyczerpaniem pozostałych cennych rezerw dolarowych, nowymi wpływami lub niewypłacalnością”, powiedział rzecznik Departamentu Skarbu.

JPMorgan Chase & Co, który do tej pory działał jako bank-korespondent, musiał powstrzymać się od dalszych działań na rzecz Rosji – poinformowało źródło zaznajomione z tą sprawą. Teraz Rosja ma 30-dniowy okres karencji na dokonanie płatności.

