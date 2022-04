Za słowa, że już „lada chwila” Komisja Europejska pozwoli na uruchomienie Krajowego Planu Odbudowy dla Polski minister rozwoju Piotr Nowak pożegnał się ze stanowiskiem. Dziś poinformowano, że nowym szefem tego resortu będzie Waldemar Buda i to on będzie teraz na pierwszej linii negocjacji pieniędzy dla Polski. Nasz kraj ma do wykorzystania 23,9 mld euro w gotówce oraz 11,5 mld euro w ramach pożyczki.

Miesiące mijają, a zielonego światła nie ma: Komisja Europejska czeka, aż zlikwidowana zostanie Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego. Organ ten powołany ustawą przygotowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości, którego szefem jest Zbigniew Ziobro, został uznany przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej za naruszający prawo obywateli krajów UE do niezależnych i niezawisłych sądów. Choć Sejm zajmuje się kilkoma projektami ustaw w tej sprawie, wciąż nie wiadomo, kiedy zakończy ona swoje istnienie.

Bułgarski KPO przyjęty,

Bruksela zatwierdziła KPO Bułgarii. Polska wciąż negocjuje

pieniądze zostaną wypłacone latem

Swoje pieniądze z unijnego Funduszu Odbudowy wkrótce będzie mogła zacząć wydawać Bułgaria. Komisja Europejska wydała dziś pozytywną ocenę bułgarskiemu planowi i latem kraj ten otrzyma zastrzyk w wysokości 6,5 mld euro. W swoim programie Bułgaria postawiła na zieloną energię: na ten cel ma zostać przeznaczone 59 proc. całkowitej puli środków unijnych. Pieniądze mają stanowić impuls do szybszego odchodzenia od węgla i potrojeniaprodukcji energii ze źródeł odnawialnych do 2026 r., budowę magazynów energii i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w sektorze energetycznym o 40 proc. do 2025 r. Plan obejmuje również wsparcie modernizacji budynków pod kątem efektywności energetycznej.

26 proc. środków Bułgaria chce przeznaczyć na wsparcie transformacji cyfrowej: inwestycje w łączność cyfrową, umiejętności cyfrowe, cyfryzację administracji publicznej i przedsiębiorstw, a także cyfryzację sektorów transportu i energii.

800 mld euro dla państw członkowskich

Unijny Fundusz Odbudowy to wynegocjowana przez unijnych przywódców w ubiegłym roku dodatkowa pula środków na odbudowę europejskiej gospodarki. To 800 mld euro (w cenach bieżących), które mają być wsparciem przy wychodzeniu z pandemii. Promuje transformację ekologiczną i cyfrową, a także budowę spójnego, jednolitego rynku. Część pieniędzy zostanie wypłacona w formie dotacji, reszta to pożyczki.

