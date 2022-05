Będzie pomoc dla kredytobiorców. Premier przedstawił szczegóły

Cztery miesiące wakacji kredytowych w tym i w przyszłym roku, finansowe wsparcie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, obniżenie WIBOR – to elementy rządowej pomocy dla kredytobiorców. Szczegóły ogłosił podczas wtorkowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

– Chcemy przeprowadzić szybko działania, które mają pomóc Polakom w spłacie kredytów hipotecznych. Dzisiaj na Radzie Ministrów zaproponowaliśmy nowe rozwiązania, które zostaną skierowane do kilkudniowych konsultacji – powiedział premier.





Wakacje kredytowe w tym i w 2023 r.

Rząd proponuje 4 miesiące wakacji kredytowych w tym i w 2023 roku. Z danych przedstawionych przez rząd wynika, że dla osoby płacącej dziś 2400 zł raty kredytu oszczędności w latach 2022-2023 wyniosą 19 200 zł. Łączna korzyść dla kredytobiorców ma wynieść ok. 3 mld zł.

Kolejna propozycja to udzielenie pomocy kredytobiorcom w trudnej sytuacji finansowej. Premier ogłosił w związku z tym zwiększenie Funduszu Wsparcia Kredytobiorców z 600 mln zł do 2 mld zł. Premier zapowiedział również obniżenie WIBOR do wypracowanej stawki. Nastąpią również zmiany, dotyczące wskaźnika bazowego, na podstawie którego ustalane jest oprocentowanie kredytów mieszkaniowych. Obecnie takim wskaźnikiem jest WIBOR.

– Wprowadzimy mechanizmy, które pomogą obywatelom w spłacie kredytów poprzez niższą wartość referencyjną. WIBOR zostanie zastąpiony nową stawką – jeśli sektora bankowy jej nie wypracuje, to będzie to stawka overnight POLONIA, liczona przez NBP, która jest korzystniejsza nawet o 0,4 pkt. proc. To da roczne oszczędności rzędu 1 mld zł, których koszt poniosą banki – wyjaśniał Morawiecki.

– Jest to bardzo szybki projekt, który dzisiaj przedkładamy do konsultacji. Dziś poziom inflacji powoduje, że na wielu polach musimy i chcemy z nią walczyć. Proponujemy dobre rozwiązania dla Polaków – podsumował szef rządu.







