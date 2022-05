Minister Buda mówi, kiedy kredytobiorcy skorzystają z wakacji kredytowych

Minister rozwoju Waldemar Buda Chcemy został zapytany, kiedy możemy się spodziewać zapowiedzianej w zeszłym tygodniu przez premiera Mateusza Morawieckiego ustawy o wsparciu kredytobiorców. Przewiduje ona m.in. ustawowe wakacje kredytowe i zastąpienie stawki WIBOR innym wskaźnikiem. Powiedział, że rozwiązanie wprowadzające wakacje kredytowe jest możliwe jeszcze przed wakacjami.

— Chcielibyśmy, by te instrumenty były w wakacje dostępne. To nam determinuje bardzo szybkie tempo działania. Za chwilę powinna się pojawić ustawa, która będzie procedowana w trybie normalnej legislacji — przekazał szef MRiT. Dodał, że to ważne, bo lato to czas zwiększonych wydatków, więc właśnie wtedy kredytobiorcom szczególnie zależy na dodatkowych pieniądzach.

Wakacje kredytowe i dopłaty do rat kredytów z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców mają zacząć obowiązywać w pierwszej kolejności, a nowy współczynnik i Fundusz Pomocy to kolejne kroki.

Banki mają czas na opracowanie zamiennika WIBOR-u

Buda poinformował, że do września rząd dał czas bankom na zaproponowanie zamiennika dla WIBOR-u. — Po tym dojdzie do zatwierdzenia tej stawki referencyjnej, a jeżeli będzie nieakceptowalna, będziemy proponowali swoją, np. stawkę Polonia. Natomiast teraz trwają prace analityczne banków — wyjaśnił minister.

Zmiana WIBOR-u na inną stawkę referencyjną jest planowana od 1 stycznia 2023 r.

Przed nami kolejna podwyżka stóp procentowych

W czwartek zbierze się Rada Polityki Pieniężnej. Należy się spodziewać kolejnej, dziewiątej już podwyżki stóp procentowych. W efekcie w górę pójdą raty kredytów. Ma to związek z tym, że stopa referencyjna ma wpływ na WIBOR, który z kolei oddziałuje na wysokość rat kredytów. WIBOR jest jednym z elementów, który składa się na oprocentowanie kredytów. Drugim jest marża. O ile marża jest ustalana w chwili zawierania umowy kredytowej, to WIBOR zmienia się w zależności od wysokości stóp, więc posiadacze kredytu o zmiennym oprocentowaniu muszą mieć świadomość, że w kolejnych latach wysokość comiesięcznego zobowiązania będzie się zmieniała.

