Tusk: Gdybym dziś został premierem, jutro paliwo kosztowałoby 5,19 zł. Prezes Orlenu komentuje

Donald Tusk w wywiadzie dla portalu naTemat.pl został zapytany, co by zrobił jako premier, żeby ceny paliwa nie szły w górę.

Tusk: Tu nie chodzi o żadne cuda. Po prostu trzeba podejmować decyzje

– Natychmiast musi być obniżona marża Orlenu i Lotosu. Dane publikowane przez te spółki jasno pokazują, że od stycznia nastąpił skokowy wzrost ich zysków – ocenił.

Jego zdaniem rozwiązanie prowadzące do niższych cen jest bardzo proste. – Tu nie chodzi o żadne cuda. To nie jest tak, że ktoś siedzi w ukryciu i ma zapisane w tajnych księgach genialne pomysły na tanie paliwo. Po prostu trzeba podejmować decyzje, w tym przypadku decyzje o możliwie minimalnej marży dla takich firm jak Orlen czy Lotos. Wtedy można utrzymać wzrost cen w ryzach – stwierdził były premier.

„Ja tego nie rozumiem, to nie jest kwestia prostej korupcji”

Jego zdaniem „ludzie znieśliby umiarkowany i uzasadniony wzrost cen paliwa” ze względu na trwającą wojnę na Ukrainie, ale „nie to, co się dzieje teraz”.

– Najbardziej szokuje fakt, że ceny paliwa osiągają absolutnie rekordowe pułapy mimo zdjętego VAT-u, a Orlen i Lotos notują najwyższe zyski w historii – stwierdził Tusk. – Nie jestem w stanie tego zrozumieć. Bardzo chciałbym dowiedzieć się, dlaczego rząd PiS na to pozwala – dodał.

Przewodniczący PO zarzucił prezesowie PKN Orlen Danielowi Obajtkowi „zamiłowanie do zbytku, pałaców i nieruchomości” . ale jego zdaniem „to nie jest kwestia prostej korupcji”.

– Drogie paliwo to zjawisko na wielką skalę, które dotyczy wszystkich Polaków, bo jest jednym z głównych źródeł inflacji. Z tego powodu PiS może przegrać wybory – ocenił. – Nie rozumiem, dlaczego doprowadzono do sytuacji, gdy wszyscy jako obywatele ponosimy gigantyczne straty po to, by państwowe firmy osiągały gigantyczne zyski – dodał.

Zapytany, ile jutro kosztowałoby paliwo, gdyby dziś został premierem, bez wahania odparł, że 5,19 zł.

Obajtek odpowiada Tuskowi: Za pana czasów mafie paliwowe zarabiały krocie

Na wywiad Donalda Tuska zareagował Daniel Obajtek. – Za Pana czasów Orlen ocierał się o rentowność, mafie paliwowe zarabiały krocie, a jeden Prezes Orlenu w pół roku zarobił 6 mln zł. – ocenił.

Prezes PKN Orlen odniósł się tez bezpośrednio do zarzutów Tuska w jego stronę. – Odnośnie pałaców, to nieruchomość, o której Pan mówi, przekazałem nieodpłatnie fundacji. Zachęcam Pana kolegów, żeby zrobili to samo – wezwał.

