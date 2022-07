Zbierać chrust, ocieplać domy, jeść mniej. Tusk odpowiada na „rady”

Podczas czwartkowej konferencji prasowej szefa Platformy Obywatelskiej padło pytanie o „rady”, jakich część polityków PiS udziela Polakom w sprawie przetrwania nadchodzącego kryzysu. Chodzi m.in. o słowa Przemysława Czarnka, który stwierdził, że w czasach wysokiej inflacji „można jeść mniej i taniej”.

Z kolei premier Mateusz Morawiecki zaapelował niedawno do Polaków, by przed zimą ocieplali swoje domy, bo to nie tylko sposób na obniżenie emisji gazów cieplarnianych, ale i rachunków.

„Postarajcie się ocieplić swoje domy w miarę możliwości jeszcze przed tym sezonem grzewczym. Dotacje są do 90 proc. kosztów, w zależności od poziomu dochodów i to wszystko refinansowane jest bardzo szybko. Kolejne miliardy przeznaczamy na ten program, bo lepiej jest ocieplić budynek i zainstalować pompę ciepła. Oszczędności są bardzo zauważalne dla domowego budżetu” – powiedział szef polskiego rządu i dodał, że „to bardzo szybki proces”.

Tusk odpowiada

- Mamy zbierać chrust, pani Gosiewska powiedziała, że jak nie stać nas na wakacje, to kupmy sobie namiot i rozbijmy go w lesie. Ja tylko informuję pana premiera, że każdy, kto będzie chciał ocieplić dom, zderzy się z tym, jak bardzo podrożały materiały budowlane. Niezależnie od tego, ile dotacji zostanie na docieplenia przeznaczone, to i tak jest to bardzo duże przedsięwzięcie – powiedział w czwartek szef PO, komentując słowa polityków PiS.

- Wszystkie te rady, w stylu jedzmy mniej, zbierajmy chrust, ocieplajmy domy, są siebie warte i świadczą o upadku rządu Morawieckiego – dodał.

Ceny w górę

Ceny materiałów budowlanych wzrosły w czerwcu br. średnio o prawie 32 proc. w porównaniu z czerwcem ubiegłego roku. W porównaniu z zeszłym rokiem zdrożały izolacje termiczne (wzrost o 62,4 proc.). Niemal 50 proc. wzrost odnotowały ściany i kominy (48,3 proc.). Na dalszych miejscach znalazły się m.in. dachy i rynny (43 proc.), izolacje wodochronne (40,6 proc.).

