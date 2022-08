13 proc. inflacja przestraszyła Bank Anglii. Stopy procentowe znów w górę

Inflacja w Wielkiej Brytanii wyniesie do końca roku 13 proc. Kraj zmaga się z recesją, a Brytyjczycy przeżywają najmocniejsze zacieśnienie standardów życia od 60 lat. Wnioski z ostatniego posiedzenia Banku Anglii nie dość, że brzmią bardzo niepokojąco, to jeszcze przełożyły się na kolejne podwyższenie stóp procentowych.

Bank Anglii podnosi stopy procentowe

Bank Anglii zdecydowało o podniesieniu stopy referencyjnej o 50 punktów bazowych. Za zacieśnieniem polityki pieniężnej opowiedziało się ośmiu z dziewięciu członków odpowiednika Rady Polityki Pieniężnej, czyli Komitetu Polityki Pieniężnej. Obecnie stopa referencyjna w Wielkiej Brytanii wynosi 1,75 proc., czyli najwięcej od czasów kryzysu gospodarczego z 2008 roku.

Decyzja Banku Anglii wpisuje się w globalny trend podwyższania stóp procentowych, który obrały już także amerykańska Rezerwa Federalna i Europejski Bank Centralny. Także Narodowy Bank Polski kontynuuje cykl podwyżek, który trwa już 10 miesięcy. Eksperci oceniają, że podwyżki można spodziewać się także we wrześniu.

Ceny surowców napędzają inflację

Bank Anglii tłumaczy, że głównym czynnikiem napędzającym inflację są ceny nośników energii. Zwiększono też prognozę maksymalnego poziomu inflacji do 13 proc. na koniec 2022 roku. Bank zaznaczył także, że przez cały 2023 rok, inflacja będzie się utrzymywała na „mocno podwyższonym poziomie”. Osiągnięcie celu 2 proc. przewiduje się w 2024 roku.

Prognozy są więc podobne do przewidywań Narodowego Banku Polskiego, który szacuje powrót do celu inflacyjnego w podobnym terminie co BoE.

