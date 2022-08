British Airways anuluje kolejne loty. Pasażerowie w trudnej sytuacji

W związku z ograniczeniami wprowadzonymi na największym brytyjskim lotnisku, linie British Airways zapowiada, że do końca października będzie dokonywać „kolejnych odwołań”. Z zimowego rozkładu odciętych zostanie kilka tysięcy połączeń.

„Będziemy oferować klientom dotkniętym którąkolwiek z tych zmian alternatywny lot liniami British Airways lub inną linią lotniczą lub opcję zwrotu pieniędzy” - poinformował rzecznik przewoźnika.

Ograniczenia na Heathrow

W połowie sierpnia władze lotniska Heathrow przedłużyły obowiązywanie limitu odprawianych pasażerów do końca października. Najgorsza sytuacja na europejskich lotniskach była w lipcu: z powodu braków kadrowych w portach lotniczych oraz strajku pracowników niektórych linii lotniczych tysiące samolotów zostało odwołanych, a część lotów w ostatniej chwili odwołano.

Kolejki do odprawy, kolejki do kontroli bezpieczeństwa, kolejki do stanowiska linii lotniczych, by dowiedzieć się o alternatywne loty – tak wyglądała rzeczywistość podróżujących jeszcze kilka tygodni temu.

Limit się sprawdza

Ograniczenie liczby pasażerów oznacza niższe wpływy do kasy lotniska, ale w tej konkretnej sytuacji limit przyniósł korzystne rezultaty. „Od czasu wprowadzenia limitu, podróże pasażerów się poprawiły. Jest mniejsza liczba odwołań w ostatniej chwili, lepsza punktualność i krótszy czas oczekiwania na bagaże” — napisały władze Heathrow w komunikacie.

Dodały, że jeśli uda się podnieść poziom zatrudnienia, tak by odprawa pasażerów była realizowana bez zakłóceń, możliwe będzie wcześniejsze zniesienie limitu.

