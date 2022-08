Indyjski miliarder trzeci na liście najbogatszych na świecie

Gautam Adani, który jest najbogatszym miliarderem w Azji, przesunął się na trzecie miejsce najbogatszych osób na świecie, wyprzedzając Bernarda Arnaulta. Jak podaje Bloomberg, majątek Adaniego szacuje się na 137 mld dolarów.

Gwałtowny wzrost majątku

W tym tygodniu wycena majątku Gautama Adaniego gwałtownie wzrosła, dziki czemu zajął on trzecie miejsce na liście Bloombega, tuż za prezesem Tesli Elonem Muskiem, którego majątek szacuje się na 251 mld dolarów, i Jeffem Bezosem, założycielem Amazon, wycenianym na 153 mld dolarów.

Majątek indyjskiego miliardera urósł wykładniczo w czasie pandemii. Adani postawił na działalność w sektorach, które premier Indii Narendra Modi uznał za priorytetowe dla rozwoju. Według agencji Bloomberg, Adani skorzystał również na wzroście zużycia węgla, który wywindował jego wzrost w ostatnich miesiącach.

Droga na szczyt rankingu

Gautam Adani od kilku miesięcy konsekwentnie pnie się na szczyt rankingu najbogatszych. W lipcu, po tym, jak Bill Gates ogłosił przekazanie swojej fundacji 20 mld dolarów, indyjski miliarder wskoczył na czwarte miejsce, zastępując na nim założyciela Microsoftu.

W zeszłym tygodniu miliarder złożył ofertę przejęcia wpływowego nadawcy, New Delhi Television (NDTV). Transakcja jest realizowana przez AMG Media Networks, jednostkę konglomeratu Adani.

Indyjski gigant

Adani jest założycielem Adani Group, największego operatora portowego w Indiach. Należy do niej Ahmedabad, grupa infrastrukturalna z siedzibą w Indiach, która jest największym w Indiach producentem węgla energetycznego i największym sprzedawcą węgla. Atani Enterprises, notowany na giełdzie dom handlowy grupy, odnotował przychody w wysokości 5,3 miliarda dolarów w roku do 31 marca 2021 r. Większość ogromnej fortuny, jaką zgromadził Adani, pochodzi z udziałów, jakie Adani Group ma w innych przedsięwzięciach.

Wkroczył w światowy handel, importując polichlorek winylu (PCW) do firmy z tworzyw sztucznych swojego brata. W 1988 roku założył Adani Enterprises, flagową firmę grupy, zajmującą się importem i eksportem towarów.

Adani Enterprises uzyskało zgodę rządu Gujarat w 1994 roku na założenie obiektu portowego do obsługi własnego ładunku w porcie Mundra. Wyczuwając potencjał projektu, Adani postanowił przekształcić go w port handlowy. Zbudował do niego połączenia kolejowe i drogowe, negocjując indywidualnie z ponad 500 właścicielami ziemskimi w Indiach stworzenie największego portu w Indiach. Od 2009 roku Adani Group zajmuje się także wytwarzaniem energii.

