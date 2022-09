Gospodarka hamuje. Nastroje w przemyśle coraz gorsze

Jak podała firma S&P Global, wskaźnik PMI dla polskiego przemysłu spadł w sierpniu do 40,9 punktu. To najniższy poziom od maja 2020 roku, czyli od 27 miesięcy. W lipcu był o ponad punkt wyższy.

Jest to szczególnie niepokojące, gdyż to właśnie ta gałąź gospodarki było lokomotywą napędową wzrostu PKB w ostatnich miesiącach. Widać to było szczególnie od czasu wychodzenia z lockdownów po pandemii koronawirusa.

„W sierpniu polski sektor przemysłowy wciąż gwałtownie się kurczył wśród doniesień o coraz trudniejszym klimacie biznesowym charakteryzującym się wysoką inflacją, zmniejszoną siłą nabywczą i ogólną niestabilnością rynku. Czynniki te odegrały rolę w generowaniu najostrzejszych od maja 2020 spadków zarówno produkcji, jak i popytu” - powiedział ekonomista S&P Global Market Intelligence Paul Smith.

Widmo recesji

Indeks Menadżerów Zakupów PMI to seria wskaźników, którą od lat określa się kondycję różnych gałęzi gospodarki. Punktem wyjściowym jest poziom 50 punktów. Każdy wynik przewyższający 50 oznacza, że dany sektor radzi sobie dobrze i się rozwija. Każdy odczyt poniżej 50 to wyznacznik spowolnienia w danym sektorze.

Polski przemysł notuje wyniki poniżej 50 punktów już od trzech miesięcy. Według danych S&P Global indeks PMI dla polskiego sektora przemysłowego wyniósł w lipcu 42,1 punktu. W czerwcu było to 44,4 pkt, co i tak oznaczało już wyraźne spowolnienie.

Co zrobi NBP?

Przed nami wrześniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, która ustali, czy stopy procentowe znowu wzrosną. Rada będzie mieć bardzo trudne zadanie, bo sierpniowy odczyt inflacji, wbrew rynkowym oczekiwaniom, był wyższy niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie kolejna podwyżka stóp procentowych przyczyni się do dalszego hamowania gospodarki.

