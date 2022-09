Stopy procentowe USA w górę. Jest decyzja FED

Rezerwa Federalna podniosła w środę referencyjne stopy procentowe o kolejne trzy czwarte punktu procentowego i zasygnalizowała, że to jeszcze nie koniec cyklu podwyżek.

Kolejna podwyżka to próba zdławienia inflacji, która w Stanach Zjednoczonych zbliża się do rekordowych poziomów, jakie obserwowano w latach 80. Aby zapobiec temu zjawisku, amerykański bank centralny podniósł stopę referencyjną z praktycznie zerowego poziomu do przedziału 3 - 3,25 proc. To największy skok od początku 2008 roku.

Jest to też najbardziej agresywne zacieśnianie polityki pieniężnej przez Fed od czasu, gdy w 1990 r. zaczął on wykorzystywać stopę funduszy overnight jako swoje główne narzędzie.