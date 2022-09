Nowe cykliczne minima DJIA i DJTA

Dziś rano ceny kontraktów na główne amerykańskie indeksy giełdowe minimalnie rosła (S&P +0,17 proc. ok. godz. 9:50). Za wyjątkiem filipińskiego PSEi (0,22 proc.) spadły dziś wszystkie główne indeksy rynków akcji Azji i Oceanii. Zwracała uwagę 7,69 proc. zniżka chińskiego Shanghai B-Share Index.

Swe nowe cykliczne maksima ustanowiły dziś Hang Seng (najniżej od 11 lat), tajwański TAIEX oraz koreański Kospi. Notowania na rynkach akcji w Europie rozpoczęły się od kontynuacji piątkowych spadków, które wiele indeksów sprowadziły do poziomów nowych cyklicznych minimów, ale później pojawiły się próby łapania równowagi (ok. godz. 9:45 DAX +0,27 proc., CAC 40 +0,58 proc.).

Polski rynek akcji był dziś rano jednym z najsłabszych w Europie. Swe nowe cykliczne minima osiągnęły dziś rano WIG, WIG-20, mWIG-40 i sWIG-80. Wśród indeksów sektorowych swe nowe dołki bessy osiągnęły dziś WIG-Górnictwo, WIG-Media, WIG-Motoryzacja i WIG-Paliwa. Rosły dziś rano rentowności 10-letnich obligacji skarbowych w prawie wszystkich krajach rozwiniętych. W większość krajów osiągane były nowe cykliczne maksima tych papierów. Poziom 4 proc. – najwyższy od 2010 roku – przekroczyła rentowność brytyjskich 10-latek.

Do ponad -50 punktów bazowych rozszerzył się „spread” pomiędzy rentowności amerykańskich 10-latek i 2 latek. Rentowność polskich 10-latek wyszła na najwyższy poziom od 2 miesięcy (6,543 proc.). Ceny kontraktów na ropę naftową były dziś najniższe od stycznia (ok. godz. 9:20 WTI -0,6 proc., Brent -1,94 proc.). Cena kontraktów na gaz ziemny w USA notowanych na NYMEX-ie lekko odrabiała ostatnie straty (+2,13 proc. ok. godz. 9:20), ale pozostawała poniżej poziomu 7 dolarów/mmBtu, a więc ok. 30 proc. poniżej sierpniowego szczytu.

Złoto było dziś najtańsze od ponad 2 lat. Kurs EUR/USD spadł dziś w nocy poniżej poziomu 0,96 (najniższego od 20 lat), ale później odrobił większość strat o ok. godz. 9:10 dzienna zmiana wynosiła jedynie -0,12 proc. USD ustanowił dziś swe nowe cykliczne maksima względem większość głównych walut i łatwiej byłoby wymienić waluty, które nie były dziś najtańsze względem amerykańskiego dolara od lat.

Jednym z wyjątków była japoński jen, w którego obronie w zeszłym tygodniu stanął po raz pierwszy od 1998 roku japoński bank centralny. Kurs USD/PLN zaliczył dziś swe historyczne maksimum, ale później dolar nieco osłabł i ok godz. 9:15 dzienna zmiana kursu była niewielka (+0,05 proc.). Równie niewielka była dziś rano zmiana kursu EUR/PLN (-0,08 proc.). Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara utrzymywał się tuż powyżej poziomu swego czerwcowego minimum (+0,11 proc. ok. godz. 9:05).

