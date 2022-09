Jeff Bezos prześcignięty. Następny w kolejce Elon Musk. Zmiana na drugiej pozycji w rankingu najbogatszych

Indyjski miliarder Gautam Adani kontynuuje swój rajd na szczyt rankingu najbogatszych ludzi świata. Niedawno wskoczył na trzecie miejsce prześcigając jedynego Europejczyka w rankingu – Bernarda Arnaulta, teraz przeskoczył jeszcze poważniejszego rywala.

Jeff Bezos spada w rankingu

Według rankingu The Bloomberg Billionaires, który jest aktualizowany w każdy dzień, w który odbywają się notowania na nowojorskiej giełdzie, w czołowej trójce nastąpiło przetasowanie. Bez zmian jest na szczycie, gdzie pozostaje Elon Musk. Jego majątek szacowany jest na 264 miliardy dolarów i mimo tego, że w ciągu roku zmalał on o 6,44 mld, to pozycja szefa Tesli, SpaceX, Neuralink i The Boring Company, jeszcze długo pozostanie niezagrożona.

Zmiana nastąpiła jednak stopień niżej. To tutaj przez lata, po zdetronizowaniu przez Muska, bezpiecznie zasiadał Jeff Bezos. Po tym, jak zrezygnował on z funkcji prezesa w Amazonie, a firma przestała zarabiać miliardy dolarów na pandemicznym boomie, Amerykanin zaczął “biednieć”. Obecnie jego majątek to 147 miliardów dolarów (roczny spadek o 45,5 mld) i zajmuje już trzecie miejsce.

Miliarder z Indii

Na drugą pozycję w rankingu najbogatszych ludzi świata wskoczył bowiem Gautam Adani. Jeden z dwóch reprezentantów Indii w pierwszej dziesiątce (dziesiąty jest Mukesh Ambani), ale także jedyny przedstawiciel przemysłu ciężkiego i jedyny w czołowej 14. pozycji, który w tym roku zarobił, zamiast stracić.

Zarobek ten jest bardzo imponujący. Zmiana w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku wynosi aż 70,3 mld dolarów. Całkowity majątek Adaniego szacowany jest na 147 mld dolarów.

Adani jest założycielem Adani Group, największego operatora portowego w Indiach. Należy do niej Ahmedabad, grupa infrastrukturalna z siedzibą w Indiach, która jest największym w Indiach producentem węgla energetycznego i największym sprzedawcą węgla. Atani Enterprises, notowany na giełdzie dom handlowy grupy, odnotował przychody w wysokości 5,3 miliarda dolarów w roku do 31 marca 2021 r. Większość ogromnej fortuny, jaką zgromadził Adani, pochodzi z udziałów, jakie Adani Group ma w innych przedsięwzięciach.

