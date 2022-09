Kolejne 20-letnie minimum EUR/USD, USD/PLN powyżej 5 zł

Nadal ponad minimum z czerwca br. utrzymywał się Nasdaq Composite. Dziś rano poza głównym indeksem indonezyjskiego rynku akcji (+0,46 proc.) spadały ceny akcji na wszystkich rynkach akcji Azji i Oceanii.

Największą zniżkę – o 3,52 proc. – notował Hang Seng, który znalazł się na najniższym poziomie od 2011 roku. Swe nowe cykliczne minima osiągnęły dziś również tajwański TAIEX, koreański KOSPI, filipiński PSEi oraz malezyjski KLCI. Spadki cen akcji były kontynuowane również na początku środowej sesji w Europie.

WIG-20 w dół

Największą zniżkę notował ok. godz. 9:35 norweski OSE Index (-3,39 proc.). DAX i CAC 40 spadały o ok. 1,6 proc. WIG-20 był drugim najsłabszym głównym indeksem w Europie (-2,3 proc. ok. 9:40). Najniżej od stycznia 2021 był dziś sWIG-80, który przełamał w tym tygodniu ważny poziom wsparcia wyznaczany przez tegoroczne minima. Wśród indeksów sektorowych swe nowe cykliczne minima osiągnęły dziś WIG-Banki i WIG-Górnictwo.

Taniały dziś rano wszystkie składniki WIG-u 20. Kursy akcji PKO BP, Cyfrowego Polsatu oraz KGHM spadły do swych nowych cyklicznych minimów. Najniżej od maja 2020 był dziś kurs akcji GPW. O ponad 13 proc. drożały dziś rano akcje spółki Serinus. Rentowność amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych osiągnęła dziś najwyższy od 2010 roku poziom 4,01 proc. Rentowność 10-latek brytyjskiego rządu była dziś najwyższa od 2008 roku.

Obligacje strefy euro

Swe nowe cykliczne maksima osiągały dziś również rentowności 10-letnich obligacji skarbowych krajów strefy euro. Taniały dziś rano metale szlachetne. Złoto - -0,63 proc. ok. godz. 9:30 – było najtańsze od kwietnia 2020. Po eksplozjach zarejestrowanych wczoraj na Bałtyku, które uszkodziły rurociągu Nord Stream 1 i 2 o ponad 5 proc. podrożały wczoraj kontrakty na gaz ziemny w Europie. O nieco ponad 2 proc. taniały dziś rano kontrakty na ropę naftową.

Nadal w niezwykły sposób umacniał się amerykański dolar. Kurs EUR/USD spadł dziś rano do swego nowego 20-letniego minimum (-0,44 proc. do 0,9554 ok. godz. 9:20). Kurs USD/PLN rósł rano o 0,7 proc. osiągając poziom 5,025. EUR/PLN było na poziomie 4,80 (+0,29 proc. ok. godz. 9:30). Kurs BTC/USD próbował wczoraj powrócić powyżej poziomu 20000 USD, ale ta próba okazała się zupełnie nieudana. Dziś rano ok. godz. 9:20 kurs BTC/USD spadał o 1,33 proc. i wynosił 18740 USD.

Czytaj też:

CD Projekt odrabia straty… dzięki serialowi Netfliksa. Akcje spółki najdroższe od czerwca