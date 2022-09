Inflacja będzie rosnąć? Prezes PFR zabiera głos

"Balansujemy pomiędzy scenariuszem recesji i szybszego hamowania inflacji (twarde lądowanie) oraz kontynuacji wzrostu i wyższej inflacji (miękkie lądowanie). Ostatni zestaw danych wskazuje na drugi scenariusz. Wzrost PKB w III kw. ok. 3,5-4 proc. Niepokoi kolejny skok inflacji bazowej" — napisał na Twitterze Borys.

Rekordowa inflacja

Główny Urząd Statystyczny podał dziś wstępny odczyt inflacji konsumenckiej za wrzesień. Wyniosła ona 17,2 proc. To najwyższy odczyt od lutego 1997 roku. – Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku we wrześniu 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 17,2 proc. (wskaźnik cen 117,2), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 1,6 proc. (wskaźnik cen 101,6) – czytamy w komunikacie GUS.

Z komunikatu wynika, że ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 19,3 proc. r/r, nośników energii o 44,2 proc. r/r, z kolei paliw do prywatnych środków transportu zwiększyły się natomiast o 18,3 proc. r/r. W ujęciu miesięcznym, ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 1,7 proc., nośników energii wzrosły o 3,7 proc., natomiast paliw do prywatnych środków transportu zmniejszyły się o 2,1 proc.

Inflacja we wrześniu. Znaczący wzrost

Przypomnijmy, że w sierpniu inflacja wyniosła 16,1 proc. Eksperci nie spodziewali się zaskoczeń w dobrym kierunku, ale opublikowane dziś dane są znacznie wyższe niż konsensu rynkowy - 16,5 proc. Nieprawdziwe okazują się zatem zapowiedzi przedstawicieli Narodowego Banku Polskiego, że szczyt inflacji przypadnie latem, a kolejne miesiące będą przynosić powolny spadek.

Inflacja rośnie od 14 miesięcy. We wrześniu zeszłego roku wyniosła 5,8 proc., co oznacza, że w ciągu roku wzrosła trzykrotnie. Punktowy cel inflacyjny NBP to 2,5 proc. Tolerancja odchyleń w obie strony wynosi 1 pkt proc. Od początku 2020 roku systematycznie jest przekraczany.