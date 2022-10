Skonfiskowany jacht wróci do oligarchy. Jest decyzja sądu

27-metrowy jacht "La Petite Ourse" został skonfiskowany przez francuskich agentów celnych 16 marca. Jednostka należała do Aleksieja Kuźmieczewa, jednego z głównych akcjonariuszy Alfa Banku. Mężczyzna został objęty unijnymi sankcjami w marcu, za swoje powiązania z Władimirem Putinem.

Kuźmiczew pozywa

Rosyjski oligarcha próbował odzyskać dostęp do jachtów – „La Petite Ourse” i „La Petite Ourse II”. Pozwał w tym celu francuskie służby.

Francuski sąd apelacyjny w Paryżu orzekł, że celnicy nie zastosowali odpowiednich procedur podczas wejścia na jacht. Tym samym przyznał miliarderowi prawo do wejścia na pokład jednostki.

Jako osoba objęta sankcjami, której aktywa zostały zamrożone, Kuźmiczew nadal ma zakaz wypływania „La Petite Ourse” poza francuskie wody terytorialne, ale teraz ma dostęp do jachtu i może go używać na francuskich wodach, powiedział jego prawnik.

– Wewnątrz Francji wolno mu się poruszać, czy to pieszo, konno, samochodem czy łodzią – powiedział prawnik Philippe Blanchetier. Sąd nakazał również, by francuskie służby celne zapłaciły potentatowi 10 tys. euro odszkodowania.

Przejmowanie majątku Oligarchów

Holenderski dziennik „NRC” poinformował, że od wybuchu wojny na Ukrainie Unia Europejska zamroziła aktywa rosyjskich oligarchów – jachty, wille, samochody, a także rachunki bankowe – na kwotę 13,8 mld euro. W USA wartość zamrożonych aktywów zbliża się do 30 mld dolarów aktywów, w Wielkiej Brytanii to aż 150 mld funtów.

Wartość zajętych przez służby holenderskie składników majątku oligarchów to około 2 mld euro. Składa się na to 26 jachtów i pięć samolotów, wśród nich – pięć nowych samolotów Airbus, które należą do rosyjskiego przedsiębiorstwa państwowego GTLK, które od kwietnia br. znajduje się na liście sankcyjnej.

