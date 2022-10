Drugi stopień alarmowy w Polsce. Morawiecki podpisał zarządzenie

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie, które wprowadza w naszym kraju drugi stopień alarmowy BRAVO wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Morawiecki wprowadził stopień BRAVO – co to znaczy?

Jak podaje RCB, „stopień BRAVO jest drugim w czterostopniowej skali stopni alarmowych i można go wprowadzić w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym”. Oznacza to, że „służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności” – podkreślono w komunikacie.

Wprowadzenie systemu alarmowego BRAVO nie wprowadza żadnych zmian dla obywateli. Nakłada jednak dodatkowy obowiązek na służby – funkcjonariusze policji, żandarmerii wojskowej oraz Straży Granicznej będą musieli nosić kamizelki kuloodporne oraz broń długą. Ponadto, w rejonach zagrożonych służby mają przeprowadzać kontrole pojazdów, osób oraz budynków publicznych.

Dlaczego wprowadzono stopień alarmowy BRAVO?

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa nie podało żadnych szczegółowych informacji. Wiadomo jedynie, że decyzja premiera będzie obowiązywać do 30 listopada 2022 roku. Stopień alarmowy BRAVO w tym przypadku może dotyczyć takich obiektów jak niedawno otwarty rurociąg Baltic Pipe czy rafineria w Możejkach na Litwie.

Premier wcześniej wprowadził także drugi stopień alarmowy BRAVO na całym terytorium Polski w związku z aktualną dynamiczną sytuacją geopolityczną w regionie i w Ukrainie. Obowiązuje on do 30 listopada 2022 r., do godz. 23.59.

