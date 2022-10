Norweska gazownia ewakuowana. Policja wyda oświadczenie

Jak podawały norweskie media, zakład Ormen Lange został całkowicie ewakuowany. Informację potwierdził miejscowy burmistrz Odd Jørgen Nilssen.

Alarm bombowy

Według informacji prekazanych norweskim mediom przez lokalne władze przyczyną ewakuacji był alarm bombowy. Początkowo teren placówki zabezpieczyły siły obrony narodowej, później na miejsce przyjechała policja.

– Wysłano groźbę bombową w związku z fabryką. Policja do tej pory nie potwierdziła, że było to realne zagrożenie – powiedział telewizji TV 2 Nilssen.

Jak podała norweska policja, sytuacja na miejscu jest już opanowana. Niedługo służby mają wydać komunikat w tej sprawie.

Ormen Lange jest częścią obiektu o nazwie Nyhamna. Znajduje się na Aukrze. Nyhamna to drugie co do wielkości pole gazowe w Norwegii. I zaopatruje Wielką Brytanię w 20 procent całego potrzebnego gazu.