50 najbogatszych Polek, wstrząsy w Platformie i fiasko planów Kurskiego. Co jeszcze w nowym „Wprost”?

„50 najbogatszych Polek”. 63 mln zł – tyle trzeba było mieć, żeby w ogóle myśleć o debiucie na tegorocznej liście, którą przygotował Szymon Krawiec. Próg wejścia do tego zestawienia rośnie z każdym rokiem, dlatego też wiele pań, które jeszcze w zeszłym roku występowały w pięćdziesiątce, tym razem z rankingiem musiało się pożegnać. Ale lista nie zna próżni. Na ich miejsce wskoczyły nowe przedsiębiorcze Polki.

Co jeszcze w najnowszym wydaniu

„Niedyskrecje parlamentarne”. Kim zostanie Konrad Szymański, zdymisjonowany minister ds. Unii Europejskiej? Kogo prezydent Duda wychwala pod niebiosa? Dlaczego warszawscy radni PO działają wbrew Rafałowi Trzaskowskiemu? Po co opozycja wraca do pomysłu konstruktywnego votum nieufności? O tym i innych sprawach w stałej rubryce Elizy Olczyk i Joanny Miziołek.

„Wybór jest: pieniądze albo bezpieczeństwo”. – Polsce nie zależy na rozpadzie Rosji, tylko na tym, żeby przegrała wojnę i by idea wojny została skompromitowaną w tym kraju na pokolenia – mówi w wywiadzie dla Elizy Olczyk minister Jakub Kumoch, szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta.

„Będą takie polskie Noble”. Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki, opowiada Magdalenie Frindt i Marzenie Tarkowskiej o powstającej Akademii Kopernikańskiej, planie dźwignięcia polskiej nauki i o polskich Noblach.

„PO przed kampanią wyborczą”. Pomysły szefa PO Donalda Tuska i jego otoczenia na prowadzenie kampanii niepokoją część polityków Platformy. Budzą wątpliwości głównie w młodszej części klubu i partii. Więcej w tekście Dariusza Grzędzińskiego.

„Jacek Kurski nie wchodzi do rządu”. Według informacji były szef TVP został odstawiony przez Jarosława Kaczyńskiego na boczny tor. Mimo zabiegów Jacek Kurski nie dostanie funkcji rządowej – pisze Joanna Miziołek.

„Czy da się rozmawiać z Rosją?” Trzeba rozmawiać – powtarzają co jakiś czas eksperci lub liderzy opinii, jak Elon Musk. Do takich rozmów wzywa także papież Franciszek. Problem polega tylko na tym, że z Rosją – w tym momencie – rozmawiać nie tylko się nie da, ale i nie ma sensu – rozważa w felietonie Tomasz P. Terlikowski.

„Zadałem sobie głębokie rany”. – Mnie się wydawało, że ona nic nie robi, ja z kolei robię „takie” wielkie rzeczy, gram główne role w filmach – o swoim związku i walce o rodzinę Katarzynie Burzyńskiej-Sychowicz opowiada aktor Michał Koterski.

„Szkoła do zadań specjalnych”. Tę szkołę dla uczniów z dysfunkcjami rozwojowymi założyli rodzice. I odnieśli sukces. O pracy i stosowanych w niej metodach mówi dyrektor Grzegorz Marcinkowski w wywiadzie Magdy Papuzińskiej.

„Brykiet torfowy – kłamstwo marketingowe”. Prof. Wiktor Kotowski, ekspert, rozmawiając z Krystyną Romanowską nie ma złudzeń: niszczenie torfowisk jest zabójcze dla ekosystemu. Brykiet torfowy, reklamowany jako „ekologiczny”, to jeden tych z rodzajów opału, które najbardziej szkodzą przyrodzie.

„Przypadek (i wypadek) Jerzego Stuhra”. – Wielu artystów znajduje szereg usprawiedliwień dla swojego zachowania. Czują się lepsi od tłumu – tłumaczy w wywiadzie Agnieszki Szczepańskiej Andrzej Markowski, psycholog ruchu drogowego.

„Irańskie drony i izraelska pomoc Ukrainie”. Jakub Mielnik opisuje, jak Ukraina stała się dla Iranu poligonem do doskonalenia broni, która może przydać się do ataku na Izrael. I jak na to Izrael zareagował.

„Niepodległość może sprzedać tylko raz”. Alaksandr Łukaszenka nadal nie uznał ani aneksji Krymu, ani pozostałych terytoriów Ukrainy. Ale czy jest w stanie znów ograć Putina? Sylwetkę białoruskiego Baćki przygotował Miłosz Szymański.

„Polowanie na ludzi i stan wojenny”. Stanem wyjątkowym objęta została praktycznie cała Rosja. Kreml próbuje w ten sposób zintensyfikować chaotyczną i powolną mobilizację. Krajobraz łapankowy opisuje Jakub Mielnik.

„Najważniejsza jest kontrola”. Xi Jinping przestawia wajchę. Agaton Koziński o tym, że teraz już nie dobrobyt, ale geopolityczna pozycja międzynarodowa stają się priorytetem Chin.

„Rosjanie mają się czego obawiać”. Ukraińska armia skutecznie bije wojska rosyjskie. Nie ma w tej wonie ani jednej bitwy, która na poziomie operacyjnym byłaby zwycięstwem Rosjan. Nie wiem, jak to sobie tłumaczą na Kremlu, czy w rosyjskim sztabie generalnym – zastanawia się w felietonie Gen. Waldemar Skrzypczak.

„Dydaktyka to trudne wyzwanie”. – Zainicjowaliśmy prace nad zmianami standardów kształcenia w zawodach medycznych – mówi Katarzynie Pinkosz wiceminister zdrowia Piotr Bromber i wyjaśnia, dlaczego będziemy mieć teraz więcej lekarzy.

„»Rodzina« – kulisy głośnego spektaklu”. O przedstawieniu, w którym występują osoby z niepełnosprawnością intelektualną opowiadają Paulinie Sosze-Jakubowskiej Justyna Sobczyk i Jakub Drzewiecki, jego twórcy.

„Nowy Jork – wszystkie miasta w jednym”. Leszek Bugajski recenzuje dwie, jeszcze „ciepłe”, książki o tym mieście-symbolu. W jednej dziennikarz rozmawia na ulicach z nowojorczykami, w drugiej była żona Janusza Głowackiego opisuje życie artystyczne Wielkiego Jabłka.

„I tak opuścimy Europę”. Pamiętam jeszcze wielkie nadzieje sprzed dwudziestu lat, kiedy nas, być może pochopnie, do tej Unii wpuszczano. Moje pokolenie widziało w tym szansę skoku cywilizacyjnego, ekonomicznego, a co za tym idzie – osobistego. Chcieliśmy zarabiać tyle co Niemcy i jeździć po świecie – pisze w felietonie Łukasz Orbitowski.

Czytaj też:

W PO popłoch. „Tusk posłuchał Sienkiewicza ws. konferencji albo chciał sam zdetonować bombę”Czytaj też:

Zabawa w „dziewczynki zmieniające świat”? „Greta Thunberg to jedna z najtragiczniejszych postaci tego cyrku”Czytaj też:

Andrzej Nejman: Żyjemy w kraju, w którym pielęgnuje się nienawiść. Szyderstwo jest wpisywane do podręczników