Kredyty frankowe. W Getin Noble Ban nie będzie przewalutowania

Bankowy Fundusz Gwarancyjny prowadzi przymusową restrukturyzację Getin Noble Bank. Poza kredytami hipotecznymi, które cały czas pozostają w Getin Noble Bank, cała działalność została przeniesiona do banku BFG.

„Nie są przewidywane zmiany w zakresie kredytów denominowanych lub indeksowanych do walut obcych – należy je spłacać na dotychczasowych warunkach. Ugód w zakresie przewalutowania, które powodowałyby zubożenie masy upadłości, nie możemy oferować, bo bank nie ma na to środków, a BFG nie może zubażać masy upadłości” - pisze BFG, odpowiadając na pytania PAP.

„Podmiot w restrukturyzacji pozostaje w obrocie prawnym, ale zgodnie z art. 135 ust. 4. uBFG w czasie trwania przymusowej restrukturyzacji w stosunku do podmiotu w restrukturyzacji niedopuszczalne jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego i postępowania zabezpieczającego, a zgodnie z art. 135 ust. 1 uBFG postępowanie egzekucyjne lub zabezpieczające skierowane do majątku podmiotu w restrukturyzacji wszczęte przed wszczęciem przymusowej restrukturyzacji podlega umorzeniu. Po ogłoszeniu upadłości podmiotu w restrukturyzacji roszczeń można będzie dochodzić zgodnie z prawem upadłościowym” - dodaje BFG.

Upadek Getin Noble Bank

W dniu 30 września 2022 r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) ogłosił informację o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego wobec Getin Noble Banku.

Fundusz wyjaśnia to nastąpieniem trzech przesłanek, które zobowiązują do podjęcia takiego działania. Bank zagrożony był upadłością, brakowało też przesłanek wskazujących, że możliwe działania nadzorcze lub samego banku pozwolą we właściwym czasie usunąć zagrożenie upadłością. Ponadto wszczęcie przymusowej restrukturyzacji wobec Getin Noble Banku było – zdaniem Funduszu – konieczne w interesie publicznym, rozumianym jako stabilność sektora finansowego i ograniczenie zaangażowania funduszy publicznych.

