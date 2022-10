Joanna Tyrowicz: Nie będzie w Polsce dwucyfrowego bezrobocia

Mimo rosnącej inflacji i stygnącej gospodarki zdaniem członkini RPP prof. Joanny Tyrowicz bezrobocie nie wzrośnie w Polsce do dwucyfrowych wartości.

– Polski rynek pracy od 2010 nie reaguje przez bezrobocie. Pracodawcy mają trudności ze znalezieniem pracowników, dlatego bardzo ostrożnie zwalniają. Ryzyka bezrobocia nie ma. Choćby nie wiem, co się wydarzyło, nie będzie w Polsce dwucyfrowego bezrobocia – powiedziała prof. Tyrowicz.

Stopy procentowe

W listopadzie Rada Polityki Pieniężnej otrzyma najnowsze dane inflacyjne i na ich podstawie podejmie decyzję w sprawie kolejnej podwyżki stóp procentowych. W październiku, po raz pierwszy od 11 miesięcy, RPP zdecydowała się utrzymać stopy na bieżącym poziomie.

RPP ma teraz bardzo trudne zadanie, bo cały czas zmaga się z rosnącą inflacją, ale jednocześnie nie może podnieść stóp zbyt wysoko, żeby nie zadusić gospodarki. Zdaniem prof. Tyrowicz, od początku cyklu podwyżek polityka pieniężna prowadzona była źle. I nie chodzi tu o same podwyżki, a o sposób komunikacji.

Oczekiwania inflacyjne

– Mierzy się oczekiwania inflacyjne trzech grup. Konsumentów, firm i profesjonalnych analityków. Te trzy grupy informują nas o tym, jak oceniają politykę pieniężną. Jeśli te grupy spodziewają się, że w przyszłym roku inflacja będzie wracała do celu, to znaczy, że wierzą w to, że prowadzona w kraju polityka pieniężna doprowadzi inflację do celu inflacyjnego niezależnie od tego, jaki jest jej poziom – powiedziała prof. Tyrowicz. – To, co się wydarzyło w Polsce przez ostatnie 11 podwyżek, to to, że realne oczekiwania dają taką realną stopę procentową, jak przed rozpoczęciem cyklu podwyżek. To znaczy, że nie nastąpiło żadne zacieśnienie polityki pieniężnej. Była tak niewiarygodna ta polityka.

Zdaniem członkini RPP, powinno się wziąć przykład z innych światowych instytucji, jak amerykański Fed, czy Europejski Bank Centralny, którym udało się zmniejszyć oczekiwania inflacyjne, przy mniejszych podwyżkach stóp procentowych.

